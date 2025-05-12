Με ράλι έκλεισαν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς μετά από διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με την Κίνα ήταν «πολύ παραγωγικές» και οι δύο χώρες συμφώνησαν να μειώσουν τους «αμοιβαίους» δασμούς κατά 115% για 90 ημέρες. Έτσι, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα μειώνονται στο 30% και οι κινεζικοί δασμοί στις αμερικανικές εισαγωγές στο 10%.

Ο Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι αναμένει να συναντηθεί εκ νέου με εκπροσώπους του Πεκίνου τις «επόμενες εβδομάδες» για την επίτευξη μιας μεγαλύτερης συμφωνίας.

Οι εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα δασμούς 145% σε εισαγόμενα αγαθά από την Κίνα. Στη συνέχεια, το Πεκίνο ανταπέδωσε με δικούς του δασμούς 125% με στόχο τα αμερικανικά αγαθά.

«Πιστεύουμε ότι η μέγιστη αβεβαιότητα για το εμπόριο έχει περάσει, αλλά η μεταβλητότητα της αγοράς είναι πιθανό να παραμείνει», ανέφερε ο επικεφαλής της UBS για το σταθερό εισόδημα Kurt Reiman.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones κέρδισε 2,81% ή 1.1160,72 μονάδες στις 42.410,10 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 3,26% ή 184,53 μονάδες στις 5.844,44 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άλμα 4,35% ή 779,43 μονάδων στις 18.708,34 μονάδες.

«Οι αγορές σημείωσαν ράλι επειδή οι επενδυτές εκπλήσσονται με την ταχύτητα της προόδου της συμφωνίας για τους κινεζικούς εμπορικούς δασμούς», δήλωσε ο Jeff Kilburg της KKM Financial.

