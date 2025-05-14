Κλοπή PIN στο ATM: Το διπλό πάτημα για «ακύρωση» δεν θα βοηθήσει

Η απάτη στις ουρές των ΑΤΜ αποτελεί «πονοκέφαλο» για καθέναν από εμάς, μαζί με πολλές άλλες ψηφιακές και μη απάτες που έχουν στόχο να υποκλέψουν τις πληροφορίες μας και να αποκτήσουν πρόσβαση στις οικονομίες μας. Ο σωστός τρόπος για να το αποτρέψετε μια ανεπιθύμητη εξέλιξη είναι να είστε σε εγρήγορση και να ακολουθείτε τις συμβουλές ασφαλείας κατά τη χρήση ενός ΑΤΜ.

Τις τελευταίες ημέρες, μια ψεύτικη ανάρτηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον ισχυρισμό ότι αν πατήσετε «ακύρωση» δύο φορές σε ένα ΑΤΜ πριν από μια συναλλαγή, μπορεί να αποτρέψετε την κλοπή του PIN της χρεωστικής σας κάρτας.

Όμως τι πραγματικά συμβαίνει αν πατήσετε το κουμπί ακύρωσης δύο φορές; Spoiler alert, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλετε.

Εάν πατήσετε το κουμπί ακύρωσης δύο φορές, ή ακόμα και μία φορά, πριν από μια συναλλαγή, τότε η συναλλαγή σας θα ακυρωθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τη συναλλαγή. Αυτό θα δώσει σε έναν απατεώνα, ο οποίος μπορεί να στέκεται ακριβώς από πίσω σας, περισσότερο χρόνο για να λάβει τα στοιχεία της κάρτας σας, συμπεριλαμβανομένου του PIN.

Πώς να αποφύγετε την κλοπή

Στις μέρες μας, οι απατεώνες έχουν γίνει... πολύ δημιουργικοί, με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματά μας με τους πιο πιστευτούς τρόπους ή και γρήγορους τρόπους.

Η απάτη στα ATM είναι πολύ συχνή στις μέρες μας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποφύγετε την κλοπή σύμφωνα με τις τράπεζες:

Να θυμάστε το PIN του ATM σας και μην το γράφετε πουθενά.

Μην μοιράζεστε το PIN με κανέναν - ούτε καν με φίλους και συγγενείς.

Αλλάζετε τακτικά το PIN και αποφύγετε τη χρήση αριθμών που ο επιτήδειος μπορεί να μαντέψει εύκολα, όπως η ημερομηνία γέννησής σας ή το ευκολόχρηστο (και για τους απατεώνες...) 12345.

Ελέγξτε το ΑΤΜ για τυχόν ασυνήθιστες συσκευές, όπως κάποιο εξάρτημα στην υποδοχή κάρτας ή στο πληκτρολόγιο - αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κλοπή των στοιχείων της κάρτας σας μέσω skimming και κρυφών καμερών.

Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις SMS και email για συναλλαγές στο ΑΤΜ, ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας.

Εάν χάσετε μια κάρτα, αναφέρετέ το αμέσως και μπλοκάρετε την κάρτα.

Εάν η κάρτα σας κολλήσει ή σε περίπτωση σφάλματος, μην αφήσετε κανέναν άγνωστο να σας βοηθήσει—επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

Πριν απομακρυνθείτε από το ΑΤΜ σας, πατήστε το κουμπί ακύρωσης και θυμηθείτε να πάρετε την κάρτα σας.

Εάν δείτε κάποιον να στέκεται δίπλα στον ώμο σας, χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να κρύψετε την εισαγωγή του PIN.

Πάρτε την απόδειξη συναλλαγής και καταστρέψτε τη μετά τη χρήση.

Ελέγχετε τακτικά τα τραπεζικά σας αντίγραφα για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις συναλλαγές. Σε περίπτωση που εντοπίσετε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αναφέρετέ τες στην τράπεζά σας.

Πολλά ATM διαθέτουν μίνι καθρεφτάκια. Ρίξτε μια ματιά πίσω σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.