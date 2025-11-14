ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» (με τον δείκτη της βιομηχανίας τροφίμων να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 6,9%), οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,03%.

β. Στη μηδενική μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

