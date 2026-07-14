ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο

Σημαντική αύξηση 13,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό», που προήλθε ως επί το πλείστον στο κόστος της άντλησης και της διύλισης του πετρελαίου διεθνώς, οφείλεται:

Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 22,2%.

Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 2,2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 5% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.



Πηγή: skai.gr

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