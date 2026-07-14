ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο

Σημαντική αύξηση 13,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό», που προήλθε ως επί το πλείστον στο κόστος της άντλησης και της διύλισης του πετρελαίου διεθνώς, οφείλεται:
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 22,2%.
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 2,2%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 5% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.