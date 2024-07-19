Αύξηση τζίρου 15,8% στα καταλύματα και 11,8% στον κλάδο της εστίασης καταγράφηκε τον Μάιο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αθροιστικά ο τζίρος των δυο κλάδων ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του τουρισμού.

Αναλυτικά:

Αύξηση 15,8% σημείωσε τον Μάιο εφέτος ο τζίρος στις επιχειρήσεις της χώρας που παρέχουν καταλύματα, και ανήλθε σε 806.935.197 ευρώ, έναντι των 697.093.343 ευρώ τον Μάιο 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2024 ανήλθε σε 247.129.448 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε σχέση με τον Μάιο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 221.026.505 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2024 ανήλθε σε 1.054.064.645 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με τον Μάιο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 918.119.848 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (24,5%) και η μικρότερη αύξηση (3,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

