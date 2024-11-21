Το 2023 αποτέλεσε ορόσημο για την βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ΟΜΗΡΟΣ, με ισχυρή ανάπτυξη και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση των ακαθάριστων εσόδων της κατά 35% σε σχέση με το 2022, από 53,379 εκατ. ευρώ σε 72,999 εκατ. ευρώ επεκτείνοντας παράλληλα το πελατολόγιό της με τον ίδιο ρυθμό.

Το EBITDA ανήλθε σε 7,983 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,620 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα 2,936 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Αυτή η θεαματική επίδοση συνοδεύτηκε από την έναρξη λειτουργίας του νέου, υπερσύγχρονου εργοστασίου της ΟΜΗΡΟΣ, καθώς και την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται το 2024, η ΟΜΗΡΟΣ εστιάζει σε νέες αγορές, προϊόντα και καινοτόμες στρατηγικές που ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της. Οι στρατηγικοί άξονες για το μέλλον περιλαμβάνουν την επέκταση των εγκαταστάσεων της και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΜΗΡΟΣ, Γιώργος Γιαννίτσης ανέφερε: «Το 2023 σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την ΟΜΗΡΟΣ, όχι μόνο με τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά και με τη στρατηγική μας προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας, σχεδιάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ενισχύοντας τη θέση μας στις διεθνείς αγορές».

