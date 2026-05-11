ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Αύξηση 8,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 5,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 8,3% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 24,6% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά 5,5% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Από τη μείωση:

Κατά 1,5% του δείκτη παροχής νερού.

Κατά 5,4% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το α' τρίμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2025.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

