ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Αύξηση 8,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 5,5%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 8,3% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
Κατά 24,6% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Κατά 5,5% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.
Από τη μείωση:
Κατά 1,5% του δείκτη παροχής νερού.
Κατά 5,4% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.
Σε μέσα επίπεδα το α' τρίμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2025.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.
