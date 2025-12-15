Λογαριασμός
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το γ' τρίμηνο εφέτος

Εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Αύξηση 8,1% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης με εποχική διόρθωση, αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 7,4% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 8% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

