ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το γ' τρίμηνο εφέτος

Αύξηση 8,1% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης με εποχική διόρθωση, αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 7,4% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.
Ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 8% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.