Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο

Αύξηση 3,3% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Οικοδομική εργασία εργοτάξιο

Αύξηση 3,3% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,3% το γ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2025, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 με το β' τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% το γ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κατασκευές ΕΛΣΤΑΤ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark