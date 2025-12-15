ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο

Αύξηση 3,3% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.
Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,3% το γ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2025, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 με το β' τρίμηνο 2024.
Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% το γ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2025.
