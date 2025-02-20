ΤτΕ: Διευρύνθηκε στα 15,1 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Επιδείνωση εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το 2024 καθώς το έλλειμμα του αυξήθηκε στα 15,1 δισ. ευρώ από το 13,9 δισ. ευρώ το 2023.

Η αύξηση του ελλείμματος κατά περίπου 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδίδεται στην επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου αγαθών και, δευτερευόντως, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από τη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με το 2023 κατά 3,9 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 15,1 δισ. Ευρώ

Το σύνολο των ξένων άμεσων επενδύσεων που προσέλκυσε η χώρα το 2024 έφθασε τα 6 δισ. Ευρώ, ενώ οι ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν 2 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε μετοχές ελληνικών εταιρειών.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών με ταυτόχρονη αύξηση των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,8% ( 2,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,5% (2,8% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 1,0% και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,9% ( 1,2% και 4,0% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 5,4% αγγίζοντας τα 21,8 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και πιο συγκεκριμένα στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, δευτερευόντως, στην αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 10,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως την αύξηση κατά 2,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ελληνικές μετοχές.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην πτώση κατά 6,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,1 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, από την αύξηση κατά 2,0 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους προέρχεται αφενός από την αύξηση κατά 6,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και αφετέρου συνδέεται με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,1 δισ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη μείωση κατά 9,9 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

