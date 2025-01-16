ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,4% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

Αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ανήλθε τον Νοέμβριο του 2024 σε 30,97 δισ. ευρώ έναντι 29,96 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 15,9%.

Αντίθετα, τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 5,0%, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση.



Πηγή: skai.gr

