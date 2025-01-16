Αύξηση 21,5% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, καθώς και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 11,4% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 23%.

Το 9μηνο πέρυσι, παρατηρείται, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αύξηση κατά 15,3% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 2,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 19,8% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφεται τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αύξηση των επισκεπτών κατά 0,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 0,8% και μείωση των εισπράξεων κατά 1,5%.

Το 9μηνο, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κατά 5,7% στους επισκέπτες, κατά 7,3% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 5,3% στις εισπράξεις.

