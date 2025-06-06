Πώς οι χρήστες leasing οχημάτων για μια αύξηση 20 ευρώ στα ασφάλιστρα πληρώνουν «καπέλο» 108 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και οι εταιρείες leasing αυτοκινήτων ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αυξήσεις στα μισθώματα: Η αφορμή δεν είναι άλλη από το ότι ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη του Νόμου 5162/2024 περί υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων για φυσικές καταστροφές. Με τη διαφορά ότι όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων είναι δυσανάλογη του κόστους που καλούνται να «σηκώσουν» οι εταιρείες.



Ως γνωστόν, η ασφάλιση κάθε λογής οχήματος για φυσικές καταστροφές καθίσταται υποχρεωτική χωρίς κανένα διαχωρισμό ή κίνητρο. Κάτι που όπως είναι αναμενόμενο αναγκάζει τον κάτοχο του κάθε αυτοκινήτου, όπως και τις εταιρείες leasing, να πληρώσει το ...κάτι παραπάνω στα ασφάλιστρα.

Γιατί αυξάνουν τα μισθώματα οχημάτων οι εταιρείες leasing

Όπως έχει προκύψει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτό το κόστος κυμαίνεται από 7 έως και 20 ευρώ τον χρόνο. Επικαλούμενες λοιπόν το εν λόγω κόστος, οι εταιρείες του κλάδου ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις ανατιμήσεις οι οποίες κινούνται πέριξ του 3,5%.

Στις σχετικές επιστολές οι εταιρείες leasing εξηγούν στους πελάτες τους λόγους αναπροσαρμογής των μισθωμάτων.

Επισημαίνουν λοιπόν, ότι πλέον είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών, όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμό. Επιπλέον, τονίζουν πως το κόστος ασφάλισης των συμπληρωματικών κινδύνων έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του «φουσκωμένου» κόστους αποκατάστασης ζημιών από τροχαία ατυχήματα.

Με δεδομένο ότι η νέα υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2025, υπογραμμίζουν πως η αύξηση στα μισθώματα των πελατών θα εφαρμοστεί από την τιμολόγηση του Ιουνίου 2025.

Οι τελευταίοι δεν έχουν εναλλακτική επιλογή, πέραν της διακοπής του συμβολαίου τους, η οποία ωστόσο μπορεί να επιφέρει πέναλτι και σε αυτήν την περίπτωση δεν συμφέρει.

Πως μπαίνει «καπέλο» στα μισθώματα leasing πολλαπλάσιο των αυξήσεων στα ασφάλιστρα

Και αν αυτό ακούγεται ως ένα βαθμό λογικό να υπενθυμίσουμε πως οι αυξήσεις στα ασφαλιστήρια κυμαίνονται από 7 έως 20 ευρώ τον χρόνο. Από την πλευρά τους οι εταιρείες leasing, λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών όλων ανεξαιρέτως των αυτοκινήτων, προγραμμάτισαν αναπροσαρμογές της τάξης του 3,5%.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Για ένα όχημα υβριδικό των 1.200 κυβικών ένα λογικό μίσθωμα είναι περίπου 260 ευρώ τον μήνα. Με την αύξηση το μηνιαίο μίσθωμα ανεβαίνει κατά 9 ευρώ, δηλαδή 108 ευρώ ετησίως.

Με άλλα λόγια για μια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων που φτάνει το πολύ τα 20 ευρώ τον χρόνο, ο χρήστης ενός οχήματος leasing για να την «καλύψει» υποχρεώνεται να πληρώσει 108 ευρώ!

Βεβαίως, οι εταιρείες φροντίζουν έντεχνα να αναφερθούν και σε αύξηση του κόστους των επισκευών των οχημάτων, προκειμένου να δικαιολογήσουν αυτές τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγιά τους.

Μόνον που και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εταιρείες χρονομίσθωσης έχουν συμφωνήσει με εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε ειδικά «πακέτα» συντήρησης με χαμηλές τιμές, ενώ όσες δεν χρησιμοποιούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα επισκευάζουν σε δικές τους μονάδες έχουν ακόμη μικρότερα κόστη.

Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες που ουσιαστικά καθορίζουν το ύψος ενός μισθώματος είτε μειώνονται είτε παραμένουν σταθεροί, όπως για παράδειγμα τα επιτόκια δανείων και τα τέλη κυκλοφορίας.



