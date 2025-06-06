Ποιοι θα πάρουν την επιδότηση ενοικίου τον Νοέμβριο - Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση – και καλό είναι να το μελετήσει πολύ καλά το πολιτικό μας προσωπικό ώστε να μην ακούμε επιχειρήματα του τύπου «έχετε 4 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα, πάρτε 4 δισ. ευρώ μέτρα» - περιλαμβάνεται και το μέτρο της επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου.



Σύμφωνα με το άρθρο 70 του νομοσχεδίου δικαιούχοι της ενίσχυσης που ισοδυναμεί με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος – ένα ενοίκιο δηλαδή - είναι φυσικά πρόσωπα, μισθωτές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που πληρούν συγκεκριμένα ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ κριτήρια:

Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Επιπλέον, έως 31.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο έως το τέλος Νοεμβρίου στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε:

Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ/τέκνο. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

Έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία (Εάν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν, ισχύουν τα αναφερόμενα για την κύρια κατοικία).

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μισθώσεις – δηλαδή για κύρια και μία ή περισσότερες φοιτητικές – το συνολικό ποσό της επιδότησης αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των ενοικίων

Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση ή να προβεί σε κάποια ενέργεια για να λάβει τα χρήματα. Ο υπολογισμός του βοηθήματος γίνεται με βάση τη φορολογική του δήλωση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Υπάρχουν όμως 2 προϋποθέσεις:

Να έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε., εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως 15 Ιουλίου η οικεία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στη φορολογική του δήλωση

Στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί να έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία, τότε – εκτός των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων - καλείται να επιστρέψει εντόκως τα χρήματα και ταυτόχρονα αποκλείεται για 3 χρόνια από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή e-ΕΦΚΑ.

