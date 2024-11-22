Ελληνικά αεροδρόμια: Προς νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2024

«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το 10μηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στα 39 αεροδρόμια της χώρας ( 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE και ΔΑΑ) η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024 έφτασε τα 72.805.622, έναντι 66.845.641 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 10μηνο του 2024, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2023.

Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 546.858 πτήσεις, έναντι 511.723 πτήσεων το 2023.

«Τα αεροδρόμια θα καταγράψουν νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2024. Η επιβατική κίνηση 10μηνου του 2024 ήδη ξεπέρασε ολόκληρο το 12μηνο του 2023» δήλωσε ο Διοικητής ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος.

Αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ - Αύξηση 6,8% επιβατών στα 24 αεροδρόμια για το 10μηνο του 2024

Ανοδο 6,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 10μηνου 2024 (Ιανουάριος- Οκτώβριος) ανήλθε στους 11.295.034 επιβάτες, έναντι 10.573.944 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

«Νίκος Καζαντζάκης» - Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης με αύξηση 8,9%

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε τον Οκτώβριο 1.065.923 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 8,9% σε σχέση με πέρυσι, όπου είχαν εξυπηρετηθεί για τον ίδιο μήνα 979.093 επιβάτες. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί νέο ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Κρήτης διαχρονικά όσον αφορά τις επιδόσεις μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Οκτώβριο του 2024 σε σύγκριση με το 2023, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου +160,9%, στο αεροδρόμιο Σητείας +76,9% και στο αεροδρόμιο Καλαμάτας +42,7%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.