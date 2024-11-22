Τη σχέση της JPMorgan Chase JPM.N με hedge fund, που λέγεται ότι αποτελεί μέρος του δικτύου του Ιρανού εμπόρου πετρελαίου Hossein Shamkhani, εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg News.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εξετάζει αν η JPMorgan συμμορφώθηκε με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς όταν ανέλαβε ως πελάτη το hedge fund Ocean Leonid, ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ocean Leonid με έδρα το Ντουμπάι είναι μια εταιρεία συναλλαγών εμπορευμάτων που ιδρύθηκε το 2018.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η JPMorgan δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

