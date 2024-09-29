Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παραβρέθηκε στην εκδήλωση για την επέτειο των 50 χρόνων της FIBRAN.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανάφερε:

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ συγκινητική και όμορφη εκδήλωση για την επέτειο των 50 χρόνων της FIBRAN. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και τον θαυμασμό όλων για μια σπουδαία ελληνική εταιρεία. Για μια εξωστρεφή επιχείρηση που εδρεύει στην περιφέρεια, στις Σέρρες, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες με τη δράση της στα πέρατα της γης.

Θα ήθελα επίσης να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μόλις επέστρεψε, όπως γνωρίζετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια την FIBRAN και την οικογένεια Αναστασιάδη, καθώς παρακολουθεί πολύ στενά την αξιοθαύμαστη πορεία της επιχείρησης και έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τις εγκαταστάσεις της στις Σέρρες.

Η FIBRAN μας κάνει υπερήφανους για τέσσερις λόγους:

α) διότι απέδειξε ότι μια ελληνική επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να είναι ανταγωνιστική και επιτυχημένη αλλά μπορεί να πρωταγωνιστεί ως μία από τις κορυφαίες της Ευρώπης στον κλάδο της, κερδίζοντας στα ίσα διεθνείς εταιρείες από πολύ μεγαλύτερες χώρες του εξωτερικού.

β) διότι επιβεβαίωσε ότι μια εταιρεία με έδρα μια ελληνική κωμόπολη, την Τερπνή Σερρών, με 1600 κατοίκους μπορεί να έχει μεγάλα όνειρα.

γ) διότι απέδειξε ότι μια οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να έχει ένδοξη ιστορία, σπουδαίο παρόν αλλά και λαμπρό μέλλον.

δ) διότι πιστοποίησε ότι η επιχειρηματικότητα δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς και επιδόσεις αλλά έχει ψυχή και συναίσθημα, έχει συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία προσφέροντας πίσω από αυτά που της δίνουν οι πελάτες και οι καταναλωτές.

Ο αείμνηστος Δημήτρης Αναστασιάδης ήταν ένας ευπατρίδης, ένας ευεργέτης, ένας υπερήφανος Έλληνας. Τα επιτεύγματά του ήταν πολλά: η ισχυροποίηση της εταιρείας, τα πολλά σύγχρονα εργοστάσια σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων, η προσήλωση στην καινοτομία των υλικών και η συμβολή του στην αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα μας και στον κόσμο. Αλλά ο Δημήτρης Αναστασιάδης διακρίθηκε και για την αγάπη του για τον τόπο του, την Τερπνή και την ευρύτερη περιοχή της Νιγρίτας. Εκεί έχτισε σχολικές μονάδες, εκκλησία, γηροκομείο. Εκεί προσέφερε απλόχερα στήριξη στους συμπολίτες του, στους ανθρώπους που αγάπησε και τον αγάπησαν.

Το σπουδαιότερο επίτευγμα του ήταν η παρακαταθήκη που δημιούργησε κάνοντας καλά παιδιά και εγγόνια. Η FIBRAN και οι 730 εργαζόμενοί της είναι σε πολύ στιβαρά και ικανά χέρια. Είναι στα χέρια των παιδιών του που συνεχίζουν με επιτυχία το όραμά του.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι δίπλα σε κάθε ελληνική παραγωγική εταιρεία που έχει όραμα και σχέδιο για να αναπτυχθεί, τόσο με τη συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια όσο και με τη διαχείριση του πολύ σημαντικού ενεργειακού ζητήματος που επιβαρύνει το παραγωγικό κόστος.

Σας εύχομαι ολόψυχα να τα εκατοστίσετε. Να είστε γεροί, για να συνεχίσετε να ντύνετε με τα μονωτικά υλικά σας σε χιλιάδες κτήρια. Για να συνεχίσετε να σηκώνετε ψηλά την ελληνική σημαία σε όλο τον κόσμο.

Χρόνια σας πολλά!



