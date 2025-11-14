Ο διάσημος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν προειδοποίησε ότι οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για «φούσκα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να αναμένουν πολυάριθμα «πιστωτικά ατυχήματα».

Μιλώντας στο Yahoo! Finance Invest, ο ο πρόεδρος του Queens’ College του Πανεπιστημίου Cambridge και κύριος Οικονομικός Σύμβουλος της Allianz περιέγραψε το τρέχον περιβάλλον ως γεμάτο «κατσαρίδες» αλλά όχι «τερμίτες».



Αυτή η διάκριση, σημείωσε ο Ελ-Εριάν, είναι θεμελιώδης: οι κατσαρίδες είναι «δυσάρεστα ατυχήματα» που «έρχονται σε ομάδες», αλλά δεν «καταστρέφουν την ακεραιότητα του συστήματος». Οι τερμίτες, αντιθέτως, φθείρουν τα θεμέλια.

Παρά το γεγονός ότι ένα συστημικό σοκ είναι απίθανο, ο Ελ-Εριάν σημείωσε ότι αναμένει οικονομικά και πιστωτικά ατυχήματα, επειδή οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν «εκτεθεί υπερβολικά για την επίτευξη πρόσθετων αποδόσεων». Αυτό, πρόσθεσε, έχει ενισχυθεί από τις χαλαρές χρηματοοικονομικές συνθήκες και την ισχυρή οικονομία, και ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να έχουν υπερβεί «τα όριά τους και την ικανότητά τους να κάνουν την έρευνα που απαιτείται».



Ο Ελ-Εριάν είπε στο Yahoo ότι, σε συνεργασία με τον νομπελίστα Μάικ Σπενς, αξιολόγησε το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά βιώνει μια «ορθολογική φούσκα». Ενώ η συνολική αξία που δημιουργείται είναι σημαντική, καθιστώντας λογικό για τους επενδυτές να «επενδύσουν υπερβολικά» λόγω της μεγάλης απόδοσης, υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά: «θα υπάρξουν δάκρυα» και απώλειες.



Ανέφερε ότι στοιχεία αυτής της φούσκας αντικατοπτρίζουν προηγούμενες περιόδους κερδοσκοπίας, όπως η εποχή τoυ dot-com, όπου οι εταιρείες χρησιμοποίησαν μια ετικέτα — τώρα «AI» — για να προσελκύσουν κεφάλαια. Στην ανάπτυξη της φούσκας συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι οι εταιρείες που εξελίσσουν θεμελιώδη μοντέλα (foundational models) προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις αλλά «δεν θα επιτύχουν όλες».

Μια βασική πηγή ανησυχίας του Ελ-Εριάν είναι η ανεπαρκής έμφαση στη διάχυση — τη διαδικασία ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας με συνολικό και οργανωμένο τρόπο. Οι ΗΠΑ, όπως πρόσθεσε, δεν διαθέτουν μια ολοκληρωμένη πολιτική διάχυσης, σε αντίθεση με χώρες όπως η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εάν η διάχυση δεν γίνει σωστά, δεν θα εκπληρωθεί πλήρως η υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποίησε.

Σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις εταιρίες, ο Ελ-Εριάν εξέφρασε την ανησυχία του για τη σημερινή νοοτροπία των επιχειρήσεων, η οποία αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως ως «εργαλείο μείωσης κόστους». Η πραγματική δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης υποστήριξε, έγκειται στη βελτίωση της εργασίας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας. Εάν οι ΗΠΑ εφαρμόσουν σωστά τη διάχυση της τεχνολογίας, η επακόλουθη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσε να επιτρέψει μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική απ’ ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά, παρατήρησε.



