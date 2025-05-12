ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό αστεράτο εστιατόριο στην Αθήνα

Ακόμα μία τρανταχτή περίπτωση φοροδιαφυγής σε πασίγνωστο εστιατόριο, στο κέντρο της Αθήνας, με αστέρι Michelin, αποκάλυψαν οι φορολογικοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από ανώνυμη καταγγελία στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επισκέφθηκαν το Σάββατο την επιχείρηση και βρήκαν ότι δεν είχε εκδώσει 9 αποδείξεις, συνολικής αξίας 7.200 ευρώ.

Αμέσως προχώρησαν στην επιβολή του 48ωρου λουκέτου στην επιχείρηση, ενώ έχουν αρχίσει την έρευνα των βιβλίων της σε βάθος, ώστε να δουν αν η παραβατική αυτή συμπεριφορά ήταν ευκαιριακή ή είναι σε μόνιμη βάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.