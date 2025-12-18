Σταθερά διατήρησε τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη.

Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ βρίσκεται από τον Ιούνιο στο 2% μετά από προηγούμενες συνεχόμενες μειώσεις, όταν και είχε βρεθεί στο 4%.

Η ΕΚΤ αναμενόταν ευρέως να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια πολιτικής της, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης διατηρεί τη θέση της απέναντι σε παγκόσμιους εμπορικούς κραδασμούς και ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός, όπως σημειώνει το Reuters.

Τα πρόσφατα στοιχεία ανάπτυξης για τις χώρες της ευρωζώνης ξεπέρασαν τις προσδοκίες της ΕΚΤ, χάρη στην αποτελεσματικότητα των εξαγωγέων στην αντιμετώπιση των αμερικανικών δασμών και στις εγχώριες δαπάνες που αντιστάθμισαν την κακή λειτουργία της μεταποίησης.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και αναμένεται να παραμείνει εκεί και στο άμεσο μέλλον.

Τι θα κάνει η ΕΚΤ στο μέλλον

Ορισμένα σχόλια από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν και την ίδια τη Λαγκάρντ, έχουν συμβάλει στην ενίσχυση ορισμένων εικασιών σχετικά με μια αύξηση των επιτοκίων στα τέλη του επόμενου έτους.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν μέτριες πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στα τέλη του επόμενου έτους ή στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2026 και το 2027.

Η απόφαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,9% το 2026, 1,8% το 2027 και 2,0% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028.

Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.