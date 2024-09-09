Εξαγορά της MT ATE από την METKA έναντι περίπου 14 εκατ. ευρώ

Συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας M.T. ATE. υπέγραψε η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ,100% θυγατρική της METLEN Energy & Metals.

Η Μ.Τ. ΑΤΕ συστάθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, με ειδίκευση στα περιβαλλοντικά έργα. Διαθέτει μεταξύ άλλων πιστοποιητικό εργοληπτικής ικανότητας ανώτερης ειδικής τάξης (4ης τάξης) στην ειδική κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών και αέριων αποβλήτων». Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε κτηριακά, υδραυλικά και ειδικά βιομηχανικά έργα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της METKA για την διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων (διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και ανάκτησης ανακύκλωσης, συντηρήσεις κάθε είδους περιβαλλοντικών έργων) αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμιση και αύξηση του δυναμικού της στην πολλά υποσχόμενη νέα γενιά ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών έργων.

Με το επιπλέον χαρτοφυλάκιο περιβαλλοντικών έργων της Μ.Τ. ΑΤΕ και με τη σχετική τεχνογνωσία, η ΜΕΤΚΑ ενισχύει τις δυνατότητες της να διεκδικήσει νέα έργα και να αυξήσει το μερίδιό της σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Υπενθυμίζεται πως η ΜΕΤΚΑ, θυγατρική εταιρεία της METLEN, δημιουργήθηκε μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022 με στόχο την αναβάθμιση του κλάδου υποδομών και κατασκευών της εταιρείας. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των υποδομών, κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 7ηςτάξης και πλέον εξειδικεύεται στην κατασκευαστική δραστηριότητα αναλαμβάνοντας έργα υποδομών όπως οδοποιία, κτιριακά, σιδηροδρομικά, λιμενικά έργα κτλ. αλλά και έργα διαχείρισης στέρεων και υγρών αποβλήτων.

Σύμφωνα με το στρατηγικό της πλάνο, η ΜΕΤΚΑ στοχεύει να εδραιωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου των υποδομών στην Ελλάδα και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, προς όφελος της ανάπτυξης και κερδοφορίας της.

Το τίμημα εξαγοράς του 100% των μετοχών της Μ.Τ. ΑΤΕ ανέρχεται στο ποσό των ~ Euro14 εκατ.

H συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης της απαραίτητης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πηγή: skai.gr

