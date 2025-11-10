ΕΕΤΤ-Νέα ψηφιακή εφαρμογή: Κόμβος επικοινωνίας για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές

Μέσω του «Κόμβου επικοινωνίας για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές», competitionreport.eett.gr, επιχειρήσεις και πολίτες έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για πρακτικές καρτέλ ή άλλες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, αφορούν: :

• παρεμπόδιση εισόδου νέων παρόχων ή προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά,

• καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (όπως αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής),

• συμφωνίες για καθορισμό τιμών προϊόντων/υπηρεσιών ή για κατανομή πελατών/γεωγραφικών περιοχών.

H EETT αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες για να εντοπίζει και να διερευνά περιπτώσεις παραβίασης κανόνων του ανταγωνισμού, με στόχο να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των δύο αγορών προς όφελος των χρηστών. Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Μέσω του Κόμβου επικοινωνίας για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες.

Επώνυμη καταγγελία/Παροχή πληροφοριών

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή πολίτες μπορούν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για σχετικές πρακτικές με δύο τρόπους:

• Επώνυμη καταγγελία: Αποτελεί τον επίσημο τρόπο επικοινωνίας με την ΕΕΤΤ, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση μίας υπόθεσης.

• Παροχή πληροφοριών (επωνύμως/ανωνύμως): Αξιολογείται ως «γενική πληροφόρηση» και δεν έχει ισχύ καταγγελίας. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ έχει δυνατότητα να διερευνά αυτεπαγγέλτως υποθέσεις προς διαπίστωση πιθανολογούμενων παραβάσεων.

Εξωτερική αναφορά για παράνομη επιχειρηματική πρακτική, στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων (whistleblowing)

Εργαζόμενοι, μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που διαθέτουν πληροφορίες για παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές, μπορούν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ, χωρίς φόβο αντιποίνων και με δυνατότητα τήρησης ανωνυμίας.

Η ΕΕΤΤ αποτελεί την εθνική αρχή ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών:

• Επεμβαίνει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών, αποτρέποντας ή/και καταστέλλοντας αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

• Ελέγχει προληπτικά συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν λειτουργούν περιοριστικά προς τον ανταγωνισμό.

