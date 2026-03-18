Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε οδηγίες στις κυβερνήσεις την Τετάρτη, ώστε να επιδείξουν ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από χώρες εκτός της Ρωσίας εντός 12-24 ωρών από την υποβολή αίτησης έγκρισης από μια εταιρεία, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαταραχής στις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου που προκαλείται από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής.

Οι απλούστεροι κανόνες θα επιτρέπουν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα μόνο έγγραφο για την έγκριση πολλαπλών φορτίων στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου και θα απαλλάσσουν τις εταιρείες από την ανάγκη νέας έγκρισης εάν τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου τους ανακατευθυνθούν λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

Οι κανόνες θα ισχύουν για τις εισαγωγές φυσικού αερίου από χώρες εκτός της Ρωσίας και δεν θα τροποποιήσουν τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ. Οι προγραμματισμένες αλλαγές είχαν αναφερθεί προηγουμένως από το Reuters.

Πηγή: skai.gr

