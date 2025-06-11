Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, θα μπορούσαν να παραταθούν πέραν της προθεσμίας που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Ιουλίου, παρόλο που η ταχύτητα των συνομιλιών έχει σημειώσει πρόοδο την τελευταία εβδομάδα.

H επίτευξη συμφωνίας επί των αρχών έως τις 9 Ιουλίου θεωρείται ως το καλύτερο δυνατό σενάριο για την ΕΕ, το οποίο θα επιτρέψει περαιτέρω συνομιλίες για την επεξεργασία των λεπτομερειών, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες και να παράσχουν σαφήνεια σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Οι δύο πλευρές θα επιθυμούσαν να κλείσουν μια συμφωνία πριν από την προθεσμία του Ιουλίου, όταν η Ουάσινγκτον θα πλήξει σχεδόν όλες τις εξαγωγές του μπλοκ με δασμούς 50%, προκαλώντας πιθανότατα αντίποινα. Η ΕΕ εκτιμά ότι οι δασμοί που υιοθέτησε ο Τραμπ καλύπτουν πλέον 380 δισ. ευρώ (434 δισ. δολάρια), ή περίπου το 70% των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, πραγματοποιεί τακτικές τηλεφωνικές κλήσεις με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, αφότου οι εταίροι συμφώνησαν να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις πριν από δύο εβδομάδες.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Διεξοδικές συζητήσεις

Οι δύο πλευρές διεξάγουν διεξοδικές συζητήσεις για κρίσιμους τομείς - όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ημιαγωγοί και τα αεροσκάφη- δήλωσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg άτομα με γνώση επί των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποίησαν μάλιστα, ότι ενώ οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε θετικό κλίμα, παραμένουν σκληρές. Η ΕΕ πιστεύει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μονόπλευρες παραχωρήσεις και οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι πιθανότατα ασύμμετρη προς όφελος της Ουάσινγκτον.

Εξαιτίας αυτού, το μπλοκ εντείνει τις προετοιμασίες για αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που θα μπορούσαν να υπερβούν τους δασμούς. Η Επιτροπή θα διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη για να εξετάσει στρατηγικούς τομείς στους οποίους οι ΗΠΑ βασίζονται στην ΕΕ..

Στο πλαίσιο των προτάσεων που μοιράστηκε με τις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου μήνα, η ΕΕ προσφέρθηκε να εργαστεί σταδιακά για την επίτευξη μηδενικών δασμών στα αυτοκίνητα, τα βιομηχανικά προϊόντα και τα μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, εξετάζοντας τις ποσοστώσεις ως ενδιάμεσα βήματα, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν τώρα επιταχυνθεί.

Οι βιομηχανίες που βρίσκονται στο επίκεντρο έχουν ήδη πληγεί από αμερικανικούς δασμούς ή έχουν προβλεφθεί για μελλοντικές εισφορές. Η ΕΕ έχει προτείνει την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ στους εν λόγω τομείς ως μέρος προηγούμενης πρότασης που μοιράστηκε με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν επίσης να συνεργαστούν σε θέματα οικονομικής ασφάλειας.

Πιθανά αντίμετρα

Παράλληλα με τις τρέχουσες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, η ΕΕ θα συνεχίσει να προετοιμάζει αντίμετρα σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισ. ευρώ ως απάντηση στις εισφορές του Τραμπ για τα μέταλλα που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα. Στοχοθετούν πολιτικά ευαίσθητες αμερικανικές πολιτείες και περιλαμβάνουν προϊόντα όπως σόγια από τη Λουιζιάνα, πατρίδα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, καθώς και γεωργικά προϊόντα, πουλερικά και μοτοσικλέτες.

Το μπλοκ ετοιμάζει επίσης έναν πρόσθετο κατάλογο δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ως απάντηση στους δασμούς Τραμπ στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θα στοχεύουν βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών της Boeing, των αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής και του μπέρμπον.

