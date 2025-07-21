Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τώρα ένα ευρύτερο σύνολο πιθανών αντιμέτρων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ καθώς οι προοπτικές για μια αποδεκτή εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον εξασθενούν.

Ένας αυξανόμενος αριθμός μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο χρήσης ευρέων μηχανισμών «κατά του εξαναγκασμού», τα οποία θα επέτρεπαν στο μπλοκ να στοχεύσει αμερικανικές υπηρεσίες και άλλους τομείς ελλείψει συμφωνίας, λένε διπλωμάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες εκ μέρους του μπλοκ των 27 μελών, είχε φανεί ότι βρισκόταν σε καλό δρόμο για μια συμφωνία στην οποία η ΕΕ θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δασμούς 10% των ΗΠΑ στις περισσότερες από τις εξαγωγές της, με ορισμένες παραχωρήσεις. Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές φαίνεται να εξανεμίζονται πλέον, μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 30% έως την 1η Αυγούστου και μετά από συνομιλίες μεταξύ του Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς και των Αμερικανών ομολόγων του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σέφτσοβιτς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ένας δασμός 30% θα «απαγόρευε πρακτικά» το διατλαντικό εμπόριο, παρέδωσε μια έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στους απεσταλμένους της ΕΕ την Παρασκευή, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.

Οι Αμερικανοί ομόλογοί τους είχαν καταλήξει σε αποκλίνουσες λύσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού ποσοστού που θα μπορούσε να είναι πολύ πάνω από 10%, πρόσθεσαν οι διπλωμάτες της ΕΕ.

«Κάθε συνομιλητής φαινόταν να έχει διαφορετικές ιδέες. Κανείς δεν μπορεί να πει (στον Σέφτσοβιτς) τι θα πετούσε στην πραγματικότητα στον Τραμπ», είπε ένας διπλωμάτης.

Οι προοπτικές χαλάρωσης ή άρσης των αμερικανικών δασμών ύψους 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο και 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων φαίνονται περιορισμένες.

«Πυρηνική επιλογή»

Η Ουάσινγκτον απέρριψε επίσης το αίτημα της ΕΕ για μια συμφωνία «standstill», σύμφωνα με την οποία δεν θα επιβάλλονται περαιτέρω δασμοί μετά την επίτευξη συμφωνίας. Η λογική, σύμφωνα με διπλωμάτες, είναι ότι τα χέρια του Τραμπ δεν μπορούν να είναι δεμένα στην εθνική ασφάλεια, βάσει των ερευνών του Άρθρου 232 για το εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, ημιαγωγών και ξυλείας.

Συνεπώς, το κλίμα έχει αλλάξει μεταξύ των χωρών της ΕΕ, λένε διπλωμάτες της ΕΕ, και είναι πιο έτοιμοι να αντιδράσουν, παρόλο που μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι η προτιμώμενη επιλογή τους.

Η ΕΕ έχει ένα πακέτο δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανασταλεί επί του παρόντος μέχρι τις 6 Αυγούστου. Το μπλοκ πρέπει ακόμη να αποφασίσει για ένα περαιτέρω σύνολο αντιμέτρων σε αμερικανικές εξαγωγές αξίας 72 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Έχουν επίσης αυξηθεί οι συζητήσεις σχετικά με τη χρήση του ευρέος φάσματος μηχανισμού «κατά του εξαναγκασμού» (ACI) της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στο μπλοκ να προβαίνει σε αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στα κράτη μέλη για να αλλάξουν τις πολιτικές τους.

Αν εφαρμοστεί περισσότερο με γνώμονα την Κίνα, θα επιτρέψει στο μπλοκ να στοχεύσει τις αμερικανικές υπηρεσίες, να περιορίσει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή να περιορίσει τις αμερικανικές επενδύσεις.

Η Γαλλία έχει υποστηρίξει σταθερά τη χρήση της ACI, αλλά άλλοι έχουν αντιταχθεί σε αυτό που ορισμένοι θεωρούν ως πυρηνική επιλογή. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν άλλες χώρες αναλάβουν δράση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πριν από μια εβδομάδα ότι η ACI δημιουργήθηκε για έκτακτες καταστάσεις, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.