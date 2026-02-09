Εbury: Το ιαπωνικό γεν διολισθαίνει, καθώς το LDP πετυχαίνει καθαρή νίκη

Του Enrique Diaz-Alvarez

Τα νομίσματα διεθνώς άντεξαν σχετικά καλά την έντονη μεταβλητότητα που είδαμε αυτή την εβδομάδα σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Όλα τα κύρια νομίσματα (G10) έκλεισαν την εβδομάδα σε απόσταση έως 1% από τα επίπεδα εκκίνησής τους, με τη χαρακτηριστική εξαίρεση του γεν.

Το ιαπωνικό νόμισμα δέχθηκε έντονες πιέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και συνέχισε να υποχωρεί στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας, καθώς οι αγορές έβλεπαν μια υπερπλειοψηφία δύο τρίτων του LDP (Liberal Democratic Party) στο κοινοβούλιο, εξέλιξη που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές κάνουλες θα ανοίξουν διάπλατα.

Η στερλίνα πιέστηκε επίσης, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας έδειξε μια πιο ήπια στάση. Κερδισμένα της εβδομάδας ήταν τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής, τα περισσότερα από τα οποία κατέληξαν να υπερέχουν έναντι κάθε νομίσματος εκ των G10, με εξαίρεση το αυστραλιανό δολάριο, εμφανίζοντας τις καλύτερες αποδόσεις μέχρι στιγμής για το 2026.

Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση κρίσιμων στοιχείων που προκλήθηκε λόγω του δεύτερου μερικού shutdown στις ΗΠΑ μετέθεσε την κομβική έκθεση για την αγορά εργασίας του Ιανουαρίου για αυτήν την Τετάρτη. Μαζί με την έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου, η οποία μετατίθεται για την Παρασκευή, θα αποτελέσουν το επίκεντρο της εβδομάδας και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαμορφώσουν ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον συναλλαγών (σπάνια δημοσιεύονται την ίδια εβδομάδα).

Ο δεύτερος βασικός παράγοντας για τις αγορές θα είναι η αντίδραση της αγοράς ομολόγων στη σαρωτική νίκη του LDP στις ιαπωνικές εκλογές και στην προοπτική νέων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, κάτι που πιθανότατα θα δοκιμάσει τη εύθραυστη ισορροπία που έχει διαμορφωθεί πρόσφατα στην ιαπωνική αγορά ομολόγων.

Στερλίνα

Οι ανησυχίες για την ηγεσία του Στάρμερ επέστρεψαν, λόγω των εξελίξεων γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν, σε συνδυασμό με τη φαινομενικά πιο ήπια στροφή της Τράπεζας της Αγγλίας, ένα μίγμα που έκανε την εβδομάδα δύσκολη για τη στερλίνα. Εκτιμούμε ότι η ήπια ρητορική της MPC θα επηρεάσει περισσότερο το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων παρά το συνολικό τους εύρος, με το τελικό επίπεδο επιτοκίων να αναμένεται να μεταβληθεί ελάχιστα.

Παράλληλα, ο τόνος των μακροοικονομικών δημοσιεύσεων έχει γυρίσει προς το καλύτερο τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Συνολικά, θεωρούμε ότι η πρόσφατη πτώση της στερλίνας αντανακλά εύλογα τους κινδύνους που συνδέονται με ένα ενδεχόμενο τέλος της ηγεσίας Στάρμερ. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας αριστερής στροφής της κυβέρνησης των Εργατικών συντηρεί κινδύνους πτώσης για τη στερλίνα — και γενικότερα για τα βρετανικά assets.

Ευρώ

Το ευρώ βρήκε μια ήπια στήριξη την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν υπήρξε σοβαρή αντίδραση ή εμφανής ανησυχία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ανατίμηση του νομίσματος.

Κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση ήταν άνευ εκπλήξεων, καθώς η ΕΚΤ έμεινε στη θεωρία και έδωσε ελάχιστη καθοδήγηση για τη συνέχεια. Η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου στην Ευρωζώνη τον εμφανίζει χαμηλότερα των προσδοκιών, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΚΤ είναι η πρώτη μεγάλη G10 κεντρική τράπεζα που επανέφερε τον πληθωρισμό στον στόχο της. Αυτό δίνει στον θεσμό πρόσθετη άνεση να διατηρήσει τα επιτόκια στο τρέχον επίπεδο και να περιμένει τις εξελίξεις.

Δολάριο ΗΠΑ

Το δολάριο έχει σταθεροποιηθεί μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη χρονιά, καθώς οι δασμοί και η θεσμική διάβρωση συνεχίζουν να καθιστούν την αντιστάθμιση του δολαριακού κινδύνου τη «λύση χαμηλότερης αντίστασης» για τους ξένους διαχειριστές κεφαλαίων. Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία αντέχουν ικανοποιητικά και οι αγορές απορρόφησαν σχετικά ψύχραιμα την πρόταση διορισμού του πολιτικού συμμάχου του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως διαδόχου του Πάουελ.

Η πρόσφατη μεταβλητότητα και οι αναταράξεις στις αγορές μετοχών και κρυπτονομισμάτων είχαν μικρό αποτύπωμα σε συνάλλαγμα και ομόλογα. Αυτή η ηρεμία, πάντως, θα δοκιμαστεί αυτή την εβδομάδα από ένα τρίπτυχο υψηλής σημασίας δημοσιεύσεων που σπάνια συμπίπτουν: την Τρίτη, οι λιανικές πωλήσεις, την Τετάρτη η έκθεση του Ιανουαρίου για την αγορά εργασίας και την Παρασκευή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου κλείνουν την εβδομάδα.

* Ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Πηγή: skai.gr

