Πώς να θέσετε σε ακινησία το όχημα σας: Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Εάν κάποιος θέλει να θέσει το όχημα του σε ακινησία, πρέπει να το κάνει σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και όχι όπου βρει. Αυτή είναι μια από τις διευκρινήσεις που δίνει η ΑΑΔΕ στον επικαιροποιημένο οδηγό ερωταπαντήσεων που δημοσίευσε που αφορούν την δήλωση ακινησίας Ι.Χ.



Η δήλωση γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCar στην οποία η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς taxis και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR → Είσοδος στην Εφαρμογή → Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία → Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων .

Εκεί καταχωρούνται ο αριθμός κυκλοφορίας, η διεύθυνση ακινητοποίησης του οχήματος κι αν ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.



Σε περίπτωση που:

• είναι μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα του δίνει αριθμό αίτησης και τον ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

• υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά μέσω μηνύματος στην προσωπική τους θυρίδα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να εγκρίνουν και οι ίδιοι το αίτημα μέσω της εφαρμογής myCAR ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.



Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για Επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες (δίκυκλες ή τρίκυκλες) Ι.Χ., που βρίσκονται «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στην κατοχή του.

Προϋποθέσεις της άρσης ακινησίας είναι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους και η ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος κατά την ημερομηνία άρσης.



Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η άρση ακινησίας απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στην οικία ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ:

Κλοπή ή υπεξαίρεση του οχήματος

Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

Ανολοκλήρωτης Μεταβίβασης

Κατάσχεσης του οχήματος ή αφαίρεσης των στοιχείων του από δημόσια αρχή

Παράδοσης του οχήματος προς ανακύκλωση

Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

Πλειστηριασμού του οχήματος

Κάθε άλλης περίπτωσης όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες)

Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνεται από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους)



ΆΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ



Πριν τις 31/3

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα και επιλέγει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία. Για να είναι επιτυχημένο το αίτημα πρέπει :

Να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους

Το Ι.Χ. να είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία άρσης



Μετά την 1/4

Ενεργοποιείται η προσωρινή άρση. Δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος να άρει 1 φορά την ακινησία τού οχήματός του εντός του ίδιου έτους για όποιο διάστημα επιθυμεί, με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας και υπολείπονται έως τη λήξη του έτους



ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν κάποιος επιθυμεί να κινήσει το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχει ήδη υποβάλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβάλει. Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα τίθεται αυτομάτως σε ακινησία από την ΑΑΔΕ.



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ



Ο χρόνος προσωρινής κίνησης του οχήματος υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και όχι από την ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.



Αν κάποιος θέλει να θέσει το όχημα του σε κίνηση για τρεις μήνες για παράδειγμα από τις 20 Ιουνίου, το διάστημα από τις 20-30 Ιουνίου λογίζεται ως ολόκληρος μήνας (οποιοδήποτε τμήμα ενός μήνα, ακόμη και μια μέρα , λογίζεται ως ολόκληρος μήνας). Επομένως μπορεί να το κινήσει το υπόλοιπο του Ιουνίου, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Επομένως δεν μπορεί να γίνει άρση εκκίνησης για δύο μήνες μέσα στον Δεκέμβριο γιατί τελειώνει το έτος.



Ψηφιακή άρση της ακινησίας γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.



ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Εφόσον διαπιστωθεί στον έλεγχο ότι το όχημα κυκλοφορεί παρότι έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και πρόστιμο 10.000€. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.



