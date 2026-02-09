Το χρηματικό ποσό των 70,5 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 93.900 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
- 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
