Το χρηματικό ποσό των 70,5 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 93.900 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

