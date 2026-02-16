Ebury: Το γεν πρωταγωνιστεί καθώς οι αγορές ψηφίζουν «εμπιστοσύνη» στις πολιτικές Takaichi

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Σε μια εβδομάδα με περιορισμένες κινήσεις μεταξύ των βασικών νομισμάτων, το γεν έδωσε τον τόνο, εκτοξευόμενο πάνω από 2% έναντι όλων των άλλων νομισμάτων του G10 και συμπαρασύροντας τα περισσότερα νομίσματα της Ανατολικής Ασίας. Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ιαπωνική αγορά ομολόγων, η οποία κινείται θετικά μετά την εκλογική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι, καθώς οι αξιωματούχοι της επιχειρούν να καθησυχάσουν τις αγορές ως προς τη δημοσιονομική πολιτική.

Εκτός Ασίας, τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και τα ηπιότερα των προσδοκιών στοιχεία πληθωρισμού αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα αφήγημα που μοιάζει ιδανικό, την ώρα που το χρηματιστήριο δείχνει κάπως ασταθές. Ο κίνδυνος των τύπου «τίτλων ειδήσεων» του Προέδρου Τραμπ έχει, προς το παρόν, υποχωρήσει και τα νομίσματα αντιδρούν ξανά στους γνώριμους παράγοντες: μακροοικονομικά στοιχεία και προσδοκίες επιτοκίων.

Το ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας κυριαρχείται από τη δημοσίευση των δεικτών PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας, του σημαντικότερου προπορευόμενου δείκτη διεθνώς. Όλες οι μεγάλες οικονομικές ζώνες θα ανακοινώσουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους την Παρασκευή. Θα παρακολουθήσουμε ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να δούμε αν επιβεβαιώνεται η δειλή ανάκαμψη στις γερμανικές παραγγελίες στη μεταποίηση και αν το πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης αρχίζει, επιτέλους, να αποτυπώνεται στα στοιχεία. Πέραν τούτου, στο Ηνωμένο Βασίλειο η εβδομάδα είναι επίσης φορτωμένη, με στοιχεία για την αγορά εργασίας την Τρίτη και τα στοιχεία πληθωρισμού Ιανουαρίου την Τετάρτη.

Στερλίνα

Η στερλίνα κινήθηκε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, μετά από μια εβδομάδα μικτών πολιτικών ειδήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα θετικά, η ηγεσία του Στάρμερ δείχνει προς το παρόν ασφαλής. Στον αντίποδα, το τίμημα φαίνεται να είναι ότι η αριστερή πτέρυγα κερδίζει επιρροή στο εργατικό κόμμα. Τα στοιχεία ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο ήταν απογοητευτικά, αλλά αφορούσαν παρελθοντικό χρόνο. Πολύ πιο κρίσιμο θα είναι το πακέτο στοιχείων για την αγορά εργασίας Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, ακολουθούμενη από τα εξίσου σημαντικά στοιχεία πληθωρισμού την Τετάρτη και τους δείκτες PMI την Παρασκευή. Οι αγορές προεξοφλούν περίπου πιθανότητα δύο τρίτων για μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζα της Αγγλίας τον Μάρτιο, αλλά θα έχουμε σαφέστερη εικόνα μετά τον καταιγισμό δεδομένων αυτής της εβδομάδας.

Ευρώ

Το κοινό νόμισμα πέρασε την περασμένη εβδομάδα σε στάση αναμονής έναντι των περισσότερων βασικών του αντιπάλων, καθώς δεν προέκυψαν ιδιαίτερες ειδήσεις από την Ευρωζώνη. Πλέον, στρέφουμε την προσοχή μας στα στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής αυτής της εβδομάδας (Δευτέρα) και, κυρίως, στους δείκτες PMI (Παρασκευή), για να επιβεβαιωθούν τα πρώιμα σημάδια ανάκαμψης στη γερμανική μεταποίηση που διακρίνονται στις πρόσφατες εκκρεμείς παραγγελίες, καθώς το μεγάλο γερμανικό πακέτο τόνωσης διοχετεύεται επιτέλους στην πραγματική οικονομία. Με την ΕΚΤ να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων, εκτιμούμε ότι το ευρώ θα κινηθεί ανοδικά έναντι των περισσότερων νομισμάτων για το υπόλοιπο του έτους.

Δολάριο ΗΠΑ

Από την αμερικανική οικονομία είχαμε δύο θετικές ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα. Πρώτον, οι καθυστερημένες εκθέσεις απασχόλησης Ιανουαρίου έδειξαν πολύ ισχυρότερη δημιουργία θέσεων εργασίας από ό,τι αναμενόταν, με παράλληλη υποχώρηση της ανεργίας και ταχύτερη αύξηση των μισθών. Έπειτα, τα στοιχεία πληθωρισμού της Παρασκευής έδειξε ότι αυτή η επαναεπιτάχυνση δεν συνοδεύεται από υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, παρότι τα επίπεδα παραμένουν πάνω από τους στόχους της Fed.

Κανένα από τα δύο σημεία δεδομένων δεν δίνει ιδιαίτερα επιχειρήματα στους μετριοπαθείς της Fed, όμως περιμένουμε τις ακροάσεις επικύρωσης του υποψηφίου προέδρου Κέβιν Γουόρς προκειμένου να εκτιμήσουμε την επίδρασή του στις εσωτερικές ισορροπίες. Παραμένουμε προσεκτικοί ως προς τους κινδύνους θεσμικής διάβρωσης και πολιτικής πίεσης για χαμηλότερα επιτόκια και διατηρούμε μια μακροπρόθεσμα πτωτική άποψη για το δολάριο.

