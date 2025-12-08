Ebury: Το δολάριο υποχωρεί, καθώς ο έμπιστος του Τραμπ πλησιάζει στην προεδρία της Fed

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Καθώς η πλήρης ροή των οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά το shutdown, οι αγορές συναλλάγματος στρέφουν την προσοχή τους στη Federal Reserve. Πέραν της μείωσης επιτοκίων που έχει ήδη προεξοφληθεί για τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο πολιτικός του σύμμαχος και υπέρμαχος χαλαρής νομισματικής πολιτικής Κέβιν Χάσετ φαίνεται να προκρίνεται ως ο επόμενος επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Αναμενόμενα, το δολάριο υποχώρησε έναντι όλων των νομισμάτων των κύριων οικονομιών, με εξαίρεση το ελβετικό φράγκο. Το φράγκο βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο του πίνακα αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα ασφαλή καταφύγια και στράφηκαν εκ νέου προς τοποθετήσεις υψηλότερου ρίσκου. Οι μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών νομισμάτων καταγράφηκαν στο βραζιλιάνικο ρεάλ, καθώς η αγορά θεώρησε ότι μειώνονται οι πιθανότητες για κυβέρνηση φιλική προς τις αγορές, μετά την απόφαση του Bolsonaro να στηρίξει την υποψηφιότητα του γιου του για την προεδρία.

Αυτή την εβδομάδα, οι αγορές θα επικεντρωθούν πλήρως στην τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve για το 2025, η οποία πραγματοποιείται την Τετάρτη. Μια ακόμη μείωση στο επιτόκιο, στο 3,75%, έχει ήδη προεξοφληθεί πλήρως από την αγορά και δεν αναμένουμε εκπλήξεις από τη Fed στο συγκεκριμένο σκέλος. Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με το μήνυμα και τον τόνο της επικοινωνίας της Fed είναι πολύ μεγαλύτερη. Το διάγραμμα των προβολών (dot plot), που αποτυπώνει την εκτίμηση κάθε μέλους της Επιτροπής για την πιθανή πορεία των επιτοκίων, θα είναι καθοριστικό. Μια μείωση επιτοκίων που θα συνοδευθεί από πιο επιθετική καθοδήγηση θα μπορούσε να επαναφέρει το δολάριο κοντά στο άνω άκρο του πρόσφατου εύρους διακύμανσής του. Τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ (JOLTS την Τρίτη και εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την Πέμπτη), καθώς και πληθώρα στοιχείων Οκτωβρίου από το Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή, θα συμπληρώσουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Στερλίνα

Η στερλίνα συνεχίζει να ενισχύεται λόγω της ανακούφισης που έφερε ο νέος προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι ήπιες θετικές αναθεωρήσεις των δεικτών PMI την περασμένη εβδομάδα συνέβαλαν ώστε να κλείσει η εβδομάδα με καλύτερη επίδοση από όλα τα ευρωπαϊκά νομίσματα, καθώς και από το δολάριο. Οι προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια της Τράπεζας της Αγγλίας (μία ή το πολύ δύο ακόμη μειώσεις, με τελικό επιτόκιο λίγο πάνω από το 3%) μας φαίνονται σε γενικές γραμμές σωστές, αν και θα κλίνουμε προς το σενάριο της μίας μείωσης. Ο συνδυασμός σχετικά υψηλών επιτοκίων, συγκρατημένης οικονομικής ανάπτυξης και μιας πιο ήπιας Federal Reserve θα μπορούσε να διατηρήσει τη δυναμική της στερλίνας τους επόμενους μήνες.

Ευρώ

Μια θετική έκπληξη στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον Νοέμβριο ενισχύει την άποψή μας ότι ο κύκλος μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ έχει ολοκληρωθεί και ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια είναι πιο πιθανό να είναι ανοδική παρά καθοδική. Η θετική αναθεώρηση των στοιχείων PMI για τον Νοέμβριο ενισχύει περαιτέρω αυτή την εκτίμηση, καθώς μειώνει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα για παροχή επιπλέον νομισματικής στήριξης. Καθώς η διαφορά επιτοκίων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ συνεχίζει να περιορίζεται, αναμένουμε ότι το κοινό νόμισμα θα παραμείνει καλά υποστηριζόμενο έως και το 2026.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δίνουν μεικτά μηνύματα. Τα επίσημα στοιχεία είναι σχετικά θετικά, αν και δημοσιεύονται με καθυστέρηση λόγω του shutdown. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν σε νέο χαμηλό μετά την πανδημία. Ωστόσο, τα ιδιωτικά στοιχεία παρουσιάζουν μια πιο αρνητική εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα δεν δείχνουν σημάδια ύφεσης, ενώ η επενδυτική άνθηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να στηρίζει την αμερικανική οικονομία. Θεωρούμε ότι η αγορά ενδέχεται να προεξοφλεί υπερβολικά το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων από τη Fed το 2026, και το διάγραμμα των προβολών (dot plot) αλλά και η γενικότερη επικοινωνία της Επιτροπής αυτή την εβδομάδα ίσως αρχίσουν να υποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Η εκ περιτροπής ψηφοφορία της επιτροπής θα εγκαταστήσει τέσσερις προέδρους περιφερειακών τραπεζών, τρεις εκ των οποίων αναμένεται να είναι υπέρ μιας πιο επιθετικής πολιτικής. Ένας εμφανώς πολιτικός πιστός, όπως ο Χάσετ, θα δυσκολευτεί να οικοδομήσει συναίνεση, και αναμένεται ότι οι συνεδριάσεις της Fed θα γίνονται ολοένα και πιο τεταμένες και διχασμένες από εσωτερικές διαφωνίες με την πάροδο των μηνών.



