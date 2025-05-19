Ebury: Το δολάριο υποχωρεί καθώς η αισιοδοξία των εμπορικών συμφωνιών εξασθενεί

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της Ebury

Η είδηση του περασμένου Σαββατοκύριακου για τη μεγάλη υποχώρηση του Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς προς την Κίνα έδωσε πρόσκαιρη ώθηση στο δολάριο, ωστόσο η επίδραση εξανεμίστηκε γρήγορα και το δολάριο έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες έναντι όλων των κύριων νομισμάτων (G10) και σχεδόν όλων των μεγάλων νομισμάτων παγκοσμίως. Οι διακυμάνσεις ωστόσο ήταν γενικά ήπιες, με την εξαίρεση της έντονης ανόδου του ιαπωνικού γιεν, που αναδείχθηκε ο αδιαμφισβήτητος νικητής της εβδομάδας. Τα risk assets αντέδρασαν θετικά στις εξελίξεις στο εμπόριο, αλλά και στη φαινομενικά περιορισμένη μέχρι στιγμής επίπτωση του δασμολογικού επεισοδίου στην πραγματική οικονομία. Οι μετοχές και τα ομόλογα συνέχισαν το θεαματικό ράλι του τελευταίου μήνα. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΗΠΑ από τον οίκο Moody’s έγινε γνωστή μετά το κλείσιμο των αγορών την Παρασκευή, ωστόσο η είδηση φαίνεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αγορές μέχρι στιγμής στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές.

Η προσοχή φαίνεται να μετατοπίζεται και πάλι από τον εμπορικό πόλεμο προς τα μακροοικονομικά και νομισματικά νέα. Το ημερολόγιο της εβδομάδας είναι σχετικά ελαφρύ. Η κύρια εστίαση παγκοσμίως θα είναι οι δείκτες PMI για τον Μάιο, που αποτυπώνουν το επιχειρηματικό κλίμα για τις μεγάλες οικονομίες, και θα δημοσιευτούν την Πέμπτη. Δεδομένης της φαινομενικής ασυμφωνίας ανάμεσα στα στοιχεία εμπιστοσύνης και τα “σκληρά” δεδομένα, ενδέχεται οι αγορές να τα αντιμετωπίσουν με επιφύλαξη. Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Απριλίου από το Ηνωμένο Βασίλειο και μια σειρά δευτερευόντων στοιχείων μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης» από τις ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα.

Η στερλίνα συνεχίζει να στηρίζεται από την ανθεκτική πορεία της βρετανικής οικονομίας. Τα στοιχεία για την απασχόληση και το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ισχυρά, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύσσεται σταθερά, αν και όχι θεαματικά, με στήριξη από τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την ισχυρή αγορά εργασίας, όπου καταγράφονται πραγματικές αυξήσεις μισθών. Η επιμονή της Τράπεζας της Αγγλίας στον περιορισμό του πληθωρισμού και η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ ενισχύουν περαιτέρω τη θετική εικόνα για τη στερλίνα.

Το ευρώ σταθεροποιείται σε νέο εύρος τιμών έναντι του δολαρίου, διατηρώντας επίπεδα πάνω από το 1,11. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας απέναντι στους δασμούς και η υποχώρηση Τραμπ στο θέμα αυτό περιορίζουν προς το παρόν τις πιθανότητες περαιτέρω ανόδου. Είναι μάλλον απίθανο η υποβάθμιση των ΗΠΑ από τη Moody’s να οδηγήσει σε άμεση υπέρβαση αυτών των επιπέδων. Πέρα από τους δείκτες PMI του Μαΐου, αυτή την εβδομάδα θα δημοσιευθούν και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ.

Οι λιανικές πωλήσεις του Απριλίου ήταν ελαφρώς ασθενέστερες του αναμενομένου, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν την εικόνα μιας οικονομίας που αποδεικνύεται πιο ανθεκτική στο σοκ των δασμών απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι αναλυτές. Ειδικά τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά, υποδεικνύοντας ότι δεν παρατηρούνται μαζικές απολύσεις και η οικονομία συνεχίζει να κινείται κοντά στην πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, χωρίς ιστορικό προηγούμενο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, και που πιθανότατα θα διευρυνθεί περαιτέρω με τις επικείμενες φοροαπαλλαγές των Ρεπουμπλικανών, ίσως προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στις αγορές. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χρειαστεί να βρει αγοραστές για έναν πραγματικό κατακλυσμό νέου χρέους, τη στιγμή ακριβώς που η παγκόσμια ζήτηση για τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία δείχνει να εξασθενεί. Η υποβάθμιση από τη Moody’s ίσως φέρει αυτή την ανισορροπία στο επίκεντρο.

