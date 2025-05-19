Στις 20 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Αύριο, Τρίτη 20 Μαΐου και ώρα 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2025-2026. Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 19 Ιουνίου.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 6:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέος Βρεφικός Σταθμός σε κτήριο της ΔΥΠΑ στο Ίλιον.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων. Επίσης, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας που υπέστη σημαντική καταστροφή από τον Daniel αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr εδώ.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

- Κατά τα έτη 2024-2025 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eEΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, ή

- Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή

- Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ)

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

