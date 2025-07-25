Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η απόφαση μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην αυξημένη αβεβαιότητα στο εμπόριο, την οποία η Πρόεδρος Lagarde τόνισε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, καθώς και στην έκταση των πρόσφατων περικοπών, οι οποίες έχουν μειώσει τα επιτόκια σε επίπεδα που δυνητικά μπορούν να θεωρηθούν ως «ουδέτερα».

Πιστοποιώντας την προσέγγισή της, η Πρόεδρος Lagarde επανέλαβε ότι η τράπεζα βρισκόταν σε «καλή θέση». Τόνισε ξανά την εξάρτηση από τα δεδομένα, αποφεύγοντας παράλληλα ρητές δεσμεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της τράπεζας. Επίσης, απέφυγε επιδέξια την ερώτηση σχετικά με μια πιθανή μείωση των επιτοκίων το φθινόπωρο, η οποία είχε αποτελέσει μέρος του βασικού σεναρίου της τράπεζας τον Ιούνιο.

Θεωρούμε ότι ο τόνος της ήταν συγκρατημένος. Η Lagarde επανειλημμένα υπογράμμισε τις πρόσφατες θετικές ενδείξεις πληθωρισμού, με την τράπεζα να εμφανίζεται βέβαιη ότι οι πιέσεις στις τιμές θα παραμείνουν σύμφωνες με τον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Υπογραμμίστηκε επίσης η ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης, κάτι που αποτελεί έκπληξη, δεδομένου των πρόσφατων δηλώσεων του Αντιπροέδρου De Guindos στο συνέδριο της Σίντρα, όπου σημείωσε ότι η ανάπτυξη παραμένει αδύναμη, με το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο να αναμένεται να εμφανίσουν σταθερή ανάπτυξη.

Η βασική διαφορά στην ανακοίνωση Τύπου σε σύγκριση με τον Ιούνιο ήταν η έμφαση στην «αβεβαιότητα», την οποία θεωρούμε το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης του Ιουλίου.

Η ΕΚΤ παραμένει σαφώς προσεκτική ως προς την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ, τις οποίες θεωρούμε κρίσιμες για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας του κοινού μπλοκ – ενδιαφέρον είναι ότι η Lagarde προειδοποίησε ανοιχτά ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα είχαν αποπληθωριστικές επιπτώσεις για την Ευρωζώνη.

Ωστόσο, με πρόσφατα δημοσιεύματα να υποδηλώνουν ότι μια συμφωνία μεταξύ των μερών θα μπορούσε να είναι προ των πυλών, η επικοινωνία της τράπεζας τον Σεπτέμβριο ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η ΕΚΤ σαφώς δεν βιάζεται να μειώσει ξανά τα επιτόκια, αν και πιστεύουμε ότι διατηρεί τις επιλογές της ανοιχτές και θα περιμένει περαιτέρω νέα σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες και την οικονομία πριν δεσμευτεί σε περαιτέρω χαλάρωση. Με την εξαίρεση μιας κατάρρευσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ, πιστεύουμε ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα παραμείνει σε αναμονή τουλάχιστον για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις. Παρόλα αυτά, δεν θα εκπλαγούμε υπερβολικά αν δούμε μια τελευταία μείωση επιτοκίων προς το τέλος του έτους, εάν η ανάπτυξη παραμείνει αδύναμη ή οι επερχόμενες εκτυπώσεις πληθωρισμού εκπλήξουν αρνητικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.