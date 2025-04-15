Εμπλουτίζεται σήμερα, Τρίτη 15 Απριλίου 2025, η λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης του προγράμματος «Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50.000 ωφελούμενους ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι άνεργοι, που έχουν ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων, μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο επιθυμούν από λίστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από ωφελούμενους-Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50.000 ωφελούμενους ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης θα επικαιροποιούνται και θα αναρτώνται στο ΠΣ voucher, καθώς και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

H υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοιχτή. Συνεπώς, η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς, μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία έχουν δηλωθεί.

Το πρόγραμμα για συνολικά 50.000 ανέργους υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

