Στην Αθήνα βρίσκονται από χθες ευρωβουλευτές της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, είχαν και θα έχουν συναντήσεις με υπουργούς, βουλευτές, ελεγκτικές αρχές, ενώ επισκέφτηκαν -και θα επισκεφτούν και αύριο- έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), Σίγκφριντ Μουρεσάν, ο οποίος, όπως είπε, ένας από τους λόγους που η Ομάδα επισκέπτεται την Ελλάδα είναι ότι η χώρα μας λαμβάνει περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια μέσω του Ταμείου, με τα χρήματα αυτά να δίνονται μισά σε δάνεια (χαμηλότοκα και με ευνοϊκούς όρους) και τα άλλα μισά σε επιδοτήσεις.

Επιπλέον, όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες τρεις χώρες, μαζί με την Κροατία και την Ιταλία, στην εκταμίευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεπαγώσει η 5η δόση και τα χρήματα «θα φτάσουν γρήγορα στην Ελλάδα», όπως είπε.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Μουρεσάν εξήγησε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ, αλλά και στον τρόπο, με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθούν τα μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Όπως είπε, η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται με έναν διαφανή, σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι διοικήσεις των κρατών μελών, με επιπλέον γραφειοκρατία, και να αυξάνεται ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης μέσω καλύτερου προγραμματισμού.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στον σχεδιασμό, τόνισε ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη συνεισφέρει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ αναμένονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του κράτους.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων απάντησε και ο Κροάτης ευρωβουλευτής, Κάρλο Ρέσλερ, ο οποίος αναφέρθηκε και στους λόγους που επισκέπτονται την Ελλάδα. Όπως είπε, επικεντρώνονται στις απορροφήσεις των κονδυλίων και στους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη το επιτυγχάνουν, αλλά και στον αντίκτυπο αυτών στην ανάπτυξη και στις μεταρρυθμίσεις.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ρέσλερ είπε ότι, μεταξύ άλλων, δόθηκε βάρος τις δομικές μεταρρυθμίσεις, που προωθούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε κρίσιμους τομείς.

Πέραν από την απορρόφηση των κονδυλίων, ο κ. Ρέσλερ μίλησε για τον αντίκτυπο αυτών, κάτι ακόμη πιο σημαντικό, όπως είπε, που στην περίπτωση αυτή (της χώρας) είναι μεγάλος, καθώς «λαμβάνουμε θετικά μηνύματα από τις συναντήσεις».

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν, επίσης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, μέλος και των δύο Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι: Karlo Ressler (ΕΛΚ, Κροατία, BUDG), Matjaž Nemec (ΕΛΚ, Σλοβενία, BUDG), Enikő Győri (Πατριώτες, Ουγγαρία, ECON) και Anouk van Brug (Renew, Ολλανδία, BUDG-ECON).

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε και θα πραγματοποιήσει μέχρι αύριο το απόγευμα συναντήσεις με υπευθύνους και αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Βουλής των Ελλήνων.

Πραγματοποίησε και θα πραγματοποιήσεις επίσης συζητήσεις με τον διοικητή του Ελληνικού Οργανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και με εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος (ΕΕ), της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων (ΓΕΠΟΕΤ) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και το επίσημο πρόγραμμα, επιπλέον, πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, δύο από τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ: το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης «Κουμουνδούρου», το οποίο αναβαθμίζεται για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος και την αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την Demo Pharmaceuticals, εταιρεία που επωφελείται από επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

