Δυναμική επέκταση του Ομίλου Interamerican με την είσοδο της Anytime στην αγορά της Ρουμανίας

Για τη στρατηγική εξωστρέφεια του Ομίλου Interamerican με την είσοδο της Anytime στη ρουμανική αγορά μίλησε ο Πάνος Κούβαλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου, σε συνέντευξή του στην «Ενημερωτική Εκπομπή» του ΣΚΑΪ 100.3 με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, την Τετάρτη 16 Ιουλίου. «Η επέκταση αυτή ενισχύει τον περιφερειακό ρόλο της Interamerican, η οποία αποτελεί πλέον πυλώνα ανάπτυξης για τη μητρική μας, τον Όμιλο Achmea, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Το success story της Anytime

Όπως τόνισε, «πρακτικά αξιοποιούμε ένα ελληνικό ψηφιακό μοντέλο, το οποίο είναι εξαιρετικά επιτυχημένο την τελευταία δεκαπενταετία». Ένα μοντέλο που επαναπροσδιόρισε την ασφαλιστική εμπειρία στον χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτου και κατοικίας και δημιούργησε νέα πρότυπα εξυπηρέτησης. Αποδεικνύοντας ότι όλο αυτό που χτίστηκε στην Ελλάδα μπορεί να μεταφερθεί και να εξαχθεί με επιτυχία και σε άλλες χώρες. Πλέον δραστηριοποιούμαστε σε τρεις αγορές –την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία– γεγονός που όχι μόνο υπογραμμίζει τη δυναμική μας, αλλά βελτιώνει σημαντικά και την τεχνογνωσία μας προς όφελος των πελατών μας. Η στρατηγική εξωστρέφεια αποτελεί, από μόνη της, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Anytime. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ταχύτητα, την καινοτομία και την απλότητα, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα του καταναλωτή.

Το στρατηγικό βήμα στην αγορά της Ρουμανίας

Η επιλογή της Ρουμανίας ήταν στοχευμένη και βασίστηκε σε συγκεκριμένα στρατηγικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Κούβαλης είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά 19 εκατομμύρια κατοίκων και 8 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Μια αγορά που βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης – είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέσα οικονομικά μεγέθη είναι αντίστοιχα της ελληνικής. Την ίδια στιγμή, διαθέτει εντυπωσιακές ψηφιακές υποδομές και υπάρχει συνεχής άνοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο. «Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πολύ θετικό περιβάλλον», υπογράμμισε ο ίδιος. Επιπλέον, στο πεδίο της ψηφιακής ασφάλισης αυτοκινήτου εντοπίζεται ένα κενό, καθώς το σχετικό μερίδιο είναι χαμηλό. «Επομένως, υπάρχουν οι συνθήκες και ο χώρος για να αναπτυχθούμε δυναμικά».

Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για το brand της Anytime

Η επέκταση εκτός συνόρων ανοίγει νέους δρόμους για την Anytime. «Μιλάμε ουσιαστικά για ένα digital brand το οποίο σιγά σιγά εδραιώνεται από εθνικό σε περιφερειακό παίκτη. Με 550.000 πελάτες σε Ελλάδα και Κύπρο και με ένα brand το οποίο είναι κερδοφόρο και δυναμικό, έχουμε κερδίσει το στοίχημα στις δύο αυτές αγορές», σημείωσε ο κ. Κούβαλης. Τώρα είναι η στιγμή να μεταφέρουμε όλη αυτή την εμπειρία, την κουλτούρα εξυπηρέτησης και την ικανότητα των ομάδων μας να είναι δίπλα στον πελάτη, προς τα έξω. «Επιμένω ιδιαίτερα στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, γιατί έχουμε δείκτη ικανοποίησης πελάτη κοντά στο 90%, ενώ το Net Promoter Score (NPS) –που είναι ουσιαστικά ένας δείκτης σύστασης από τον πελάτη– ξεπερνά το 75 στην Ελλάδα, όταν μια μέση ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη έχει γύρω στο 35». Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε διαρκώς τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους μας. Αυτό εννοούμε όταν λέμε «κάθε στιγμή περισσότερα» – ακόμη και μέσα από ένα απλό συμβόλαιο. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω; Πόσο γρήγορα μπορούμε να στείλουμε την Οδική μας Βοήθεια να εξυπηρετήσει τον πελάτη; Πόσο άμεσα μπορούμε να αποζημιώσουμε; Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ακόμα και με μια μικρή κίνηση.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican τόνισε πως, στρατηγικά, πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία: να επεκταθούμε σε μεγαλύτερες αγορές και ταυτόχρονα να μάθουμε από αυτές. Η ρουμανική αγορά είναι ψηφιακά μπροστά. Και αυτή η πρόκληση θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και στην Ελλάδα.

Παρακάτω, ολόκληρη η συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican, Πάνου Κούβαλη στην «Ενημερωτική Εκπομπή» του ΣΚΑΪ 100.3.