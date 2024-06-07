Eδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία είναι ένας από τους πιο αγαπημένους τουριστικός προορισμός των γερμανών παραθεριστών. Από ότι όλα δείχνουν οι επισκέπτες από τη Γερμανία θα είναι φέτος περισσότεροι από την περίοδο προ πανδημίας.«Το συνολικό μερίδιο αγοράς για Ελλάδα και Τουρκία θα αυξηθεί φέτος σε σύγκριση με το 2019 από 36% σε 44%», ανακοινώνει ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ταξιδίων (DRV). Στα τέλη Μαρτίου η Τουρκία είχε ήδη πετύχει εντυπωσιακή αύξηση τζίρου της τάξης του 45% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2023.



«Η Τουρκία διαθέτει μια ολοκληρωμένη προσφορά ιδίως όσον αφορά τα πακέτα διακοπών all-inclusive, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε περιόδους πληθωριστικών αυξήσεων και υψηλού κόστους ζωής», αναφέρει ο DRV. «Η πλειοψηφία των Γερμανών στην Αττάλεια επιλέγει ξενοδοχεία που προσφέρουν πακέτα all inclusive», δηλώνει μια εκπρόσωπος του τοπικού Τουριστικού Συνδέσμου Türsab.

Για τους Γερμανούς οι αυξήσεις δεν είναι πρόβλημα

«Όσον αφορά τις διαδικτυακές αναζητήσεις, η Τουρκία ξεπέρασε φέτος ακόμη και τη Γαλλία», λέει η Σουζάνε Ντοπ, εκπρόσωπος της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Expedia. Η Τουρκία είναι εύκολα προσβάσιμη από τη Γερμανία: «Υπάρχουν πολυάριθμες απευθείας πτήσεις, ακόμη και από μικρότερα αεροδρόμια όπως της Βρέμης, του Σααρμπρίκεν και της Δρέσδης». Παράλληλα οι παραθεριστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ευρύ φάσμα καταλυμάτων.



Οι συχνότερες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γερμανία για ένα ταξίδι στην Τουρκία στη πλατφόρμα Expedia είναι: «all-inclusive», «5 αστέρων» και «με πρωινό». Υπάρχει όμως και ένας ακόμα παράγοντας, για τον οποίο γερμανοί τουρίστες ψηφίζουν το 2024 Τουρκία: η υψηλή αγοραστική δύναμη του ευρώ.



Φέτος η Τουρκία ευελπιστεί ότι θα φιλοξενήσει επτά εκατομμύρια Γερμανούς παραθεριστές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί. Τον Μάιο ο πληθωρισμός κυμαίνονταν γύρω στο 75% σε σχέση με το 2023. Οι τιμές στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια ήταν κατά μέσο όρο σχεδόν 92% υψηλότερες σε τουρκικές λίρες από ό,τι τον Μάιο του 2023. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, η λίρα έχασε περίπου το ήμισυ της αξίας της σε σχέση με το ευρώ. Κατά συνέπεια οι τιμές μπορεί να αυξήθηκαν και σε ευρώ, αλλά σημαντικά λιγότερο από ό,τι στο τουρκικό εθνικό νόμισμα.



«Για τους Τούρκους αυτό σημαίνει ότι οι διακοπές σε πολλά ξενοδοχεία στην Αττάλεια έχουν γίνει απλησίαστες», λέει ο Κεμάλ Μπιρντίρ, καθηγητής στη Σχολή Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Μερσίνης. Για τους Ρώσους και τους Γερμανούς παραθεριστές ωστόσο, οι αυξήσεις δεν αποτελούν πρόβλημα και έτσι αναμένεται να γεμίσουν τα ξενοδοχεία.

Κανείς δεν μιλά, ακόμα, για υπερτουρισμό

Ο τούρκος υπουργός Τουρισμού Νούρι Ερσόι έθεσε ως στόχο για φέτος την προσέλκυση επτά εκατομμύρια τουριστών από τη Γερμανία στη χώρα. Το 2023 έκαναν διακοπές στην Τουρκία 6,2 εκατομμύρια Γερμανοί, από τους οποίους τα 3,3 εκατομμύρια στην Αττάλεια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Φέτος ο τουρκικός τουριστικός σύνδεσμος Aktob αναμένει τέσσερα εκατομμύρια Γερμανούς στην Αττάλεια.



Το ζήτημα του υπερτουρισμού δεν δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο στηνσημερινή Τουρκία. Ο καθηγητής Κεμάλ Μπιρντίρ εκτιμά ωστόσο ότι μεσοπρόθεσμα είναι αναπόφευκτες ριζικές αλλαγές στην ιδιαίτερα απαιτητική σε χρήση πόρων τουριστική βιομηχανία: «Σε ολόκληρο τον κόσμο εντείνονται οι φωνές κατά του μαζικού τουρισμού», λέει. Και η Τουρκία θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ της βιωσιμότητας, συνεχίζει ο ειδικός, «διαφορετικά στο μέλλον, πολύ σύντομα, πολλοί από τους τουριστικούς προορισμούς δεν θα είναι πια προσβάσιμοι».



Ορισμένα ξενοδοχεία συμμετέχουν ήδη σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Ειδικά όμως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, με αδύναμη τουρκική λίρα και υψηλό πληθωρισμό στη χώρα, ο τουρισμός παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής πηγή εισοδήματος για πολλούς Τούρκους. «Ας μη ξεχνάμε ότι λειτουργεί εντελώς χωρίς εισαγωγές και με τοπικούς πόρους», εξηγεί ο καθηγητής Κεμάλ Μπιρντίρ.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

