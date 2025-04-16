Προθεσμία έως σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου έχουν οι εργοδότες για να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Το δώρο Πάσχα είναι περίπου το μισό του μισθού και υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου. Όσοι έχουν δουλέψει λιγότερο διάστημα από το 4μηνο αυτό, θα πάρουν την αναλογία του χρόνου που δούλεψαν. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να πάρουν ως δώρο 15 ημερομίσθια, ή αν δούλεψαν λιγότερο, δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας το δώρο Πάσχα και εδώ.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

