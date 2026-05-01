Δωρεάν κρατικό χρήμα έως 36.000 ευρώ για ανακαινίσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Αντίστροφα μετράει» ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος επιδοτήσεων που αφορά εργασίες στο σπίτι: Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει ποσό που αγγίζει ακόμη και τα 36.000 ευρώ για να ανακαινίσει το σπίτι του, να αντικαταστήσει κουφώματα ή πλακίδια στο μπάνιο, να βάψει ή να αποκαταστήσει φθορές ως και να αλλάξει ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ενισχύσεις μπορούν να λάβουν όχι μόνον οι ιδιοκτήτες κενών κατοικιών, αλλά και εκείνοι που τις χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση.



Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», υπολογίζεται πως θα ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και οπωσδήποτε εντός Μαΐου.

Το πρόγραμμα θα «ανοίξει» σε δύο στάδια:

Α. Έως το τέλος Μαΐου οπότε και σχεδιάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr

Β. Από 1η Σεπτεμβρίου η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης

Μία από τις καινοτομίες του εν λόγω προγράμματος είναι ότι το ποσό θα μεταφέρεται σε έναν δεσμευμένο λογαριασμό και οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν τα τιμολόγια και να λαμβάνουν άμεσα στα χρήματα.

Τα ακίνητα που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγγίζουν τα 400.000 με τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης να προβλέπουν:

Ανώτατο όριο επιδότησης έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενισχύοντας στοχευμένα τα νοικοκυριά.

«Κάλυψη» έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες με εμβαδόν έως 120 τ.μ.

Εδώ το στοιχείο «κλειδί» αφορά στο γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε «κλειστά» ακίνητα προς μίσθωση, αλλά επεκτείνεται και σε σπίτια που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος της ενίσχυσης θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία δεν θα ξεπερνά τις 36.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ακατοίκητα για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Βάσει του σχετικού σχεδιασμού, τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

60% έως 90% για γενικές εργασίες ανακαίνισης

20% έως 40% για ενεργειακές παρεμβάσεις, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις αναμένεται να καλύπτουν περίπου 20%–30% της συνολικής δαπάνης κάθε έργου.

Το εισοδηματικά κριτήρια (που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί) έχουν ως εξής:

Οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ

προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται ηλικιακός περιορισμός, για τους ενδιαφερόμενους.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» εστιάζει στη λειτουργική αποκατάσταση παλαιών κατοικιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων:

Ανακατασκευή εσωτερικών χώρων: Πλήρης ανακαίνιση σε μπάνια και κουζίνες.

Τεχνικές εργασίες: Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, πίνακες).

Κέλυφος και κουφώματα: Τοποθέτηση νέων θυρών και παραθύρων για καλύτερη μόνωση.

Ενεργειακές παρεμβάσεις: Ήπιες δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Έτσι, σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα δράση δίνει έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Τα κλειστά ακίνητα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή διαθέσιμα προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.



Πηγή: skai.gr

