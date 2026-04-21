Πτωτικά οι τιμές του πετρελαίου, με το βλέμμα στις συνομιλίες στο Πακιστάν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αισιοδοξίας ότι το Ιράν θα δώσει τελικά το παρών στο Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το τρέχον συμβόλαιο του πετρελαίου Brent σημειώνει απώλειες 0,83% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου υποχωρεί κατά 0,91% στα 94,61 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή τρέχοντος συμβολαίου του αμερικανικού αργού, West Texas Intermediate, υποχωρεί κατά 1,43% στα 88,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου χάνει 1,18% και διαμορφώνεται στα 86,41 δολάρια.

Την υποχώρηση των τιμών του αργού τροφοδοτεί η διαφαινόμενη παρουσία των διαπραγματευτών του Ιράν στις συνομιλίες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, παρά τις επιφυλάξεις που συνεχίζει να εκφράζει η Τεχεράνη για τις προθέσεις των ΗΠΑ.



