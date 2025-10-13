Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Υψηλός ο κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης

Την πεποίθηση ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι αργή και ο κίνδυνος ύφεσης είναι υψηλός, εξέφρασε η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
Η Γκεοργκίεβα, μιλώντας στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών ήταν λιγότερο δραματικός από τον αναμενόμενο, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.
Η Γκεοργκίεβα πρόσθεσε ότι το ΔΝΤ πρέπει να εστιάσει σε αξιόπιστες αξιολογήσεις των πραγματικών επιπέδων χρέους, σημειώνει το Reuters.
«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις χώρες - μέλη της G20 ώστε να εστιάσουν στη βιωσιμότητα του χρέους ως προτεραιότητα», επεσήμανε.
