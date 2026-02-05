Δικαιώθηκαν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια

Υπέρ των δανειοληπτών με «κόκκινα δάνεια» τάχθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών για το θέμα του τρόπου υπολογισμού των τόκων, υιοθετώντας την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα.

Η Ολομέλεια αποφάνθηκε, με ευρεία πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση τους και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Το θέμα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και όλες τις εταιρείες διαχείρισης (servicers) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η καθαρογραφή και δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης αναμένεται να ολοκληρωθεί προσεχώς, ώστε να καθοριστεί νομικά ο τρόπος εφαρμογής.

Οι εταιρείες διαχείρισης επεδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται με βάση το συνολικό οφειλόμενο ποσό, κάτι το οποίο θα συνεπάγετο σημαντική επιβάρυνση για τους δανειολήπτες.

Γιατί η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη είναι κομβική – Ένα απλό παράδειγμα με αριθμούς

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξεκαθαρίζει πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη – και αυτό κάνει τεράστια διαφορά στο τελικό βάρος για τον δανειολήπτη.

Ενδεικτικό παράδειγμα

Υποθετική περίπτωση δανειολήπτη:

Υπόλοιπο δανείου: 100.000 ευρώ

Δικαστική ρύθμιση (νόμος Κατσέλη):

Μηνιαία δόση: 300 ευρώ

Επιτόκιο: 5%

Αν οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση όπως έχει αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου:

5% × 300 € = 15 € τόκοι τον χρόνο

Δηλαδή περίπου 1,25 € τον μήνα

Σχεδόν ολόκληρη η δόση κατευθύνεται στην αποπληρωμή κεφαλαίου

Το χρέος μειώνεται πραγματικά

Η ρύθμιση είναι βιώσιμη

Αν οι τόκοι υπολογίζονται στο σύνολο του κεφαλαίου:

5% × 100.000 € = 5.000 € τόκοι τον χρόνο

Δηλαδή περίπου 417 € τον μήνα μόνο σε τόκους

Η μηνιαία δόση των 300 € δεν καλύπτει καν τους τόκους

Το χρέος δεν μειώνεται, παρά τις πληρωμές

Η ρύθμιση οδηγείται πρακτικά σε αδιέξοδο

