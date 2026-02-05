Σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου σε ελβετικό φράγκο στην ομάδα των ΑΜΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η ένταξη στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας θα γίνεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες μέλη της, θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

