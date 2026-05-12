Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καθώς η κυβέρνηση διαμορφώνει ήδη τη λίστα των μέτρων της τελευταίας ΔΕΘ πριν τις εκλογές, από την επικαιροποιημένη έκθεση του συστήματος «ΉΛΙΟΣ» για τις συντάξεις του Απριλίου, γίνεται κατανοητό ότι οι συνταξιούχοι χρήζουν άμεσης στήριξης.



Τι διαφορετικό άλλωστε μπορεί να προκύψει ως συμπέρασμα με μέση κύρια σύνταξη τα 865 ευρώ και μέση επικουρική τα 196 ευρώ; Μόλις 4 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν περισσότερα από 1000 ευρώ/μήνα.



Εξίσου ανησυχητική είναι και η διαπίστωση ότι μήνα με το μήνα διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των συνταξιούχων του Δημοσίου και αυτών του ιδιωτικού τομέα και να παγιώνεται έτσι μια εικόνα 2 ταχυτήτων στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του συστήματος «ΉΛΙΟΣ» για το μήνα Απρίλιο, η μέση νέα σύνταξη στον Δημόσιο τομέα ανήλθε σε 1.379 ευρώ έναντι 793 ευρώ στον ιδιωτικό. Ένα χάσμα δηλαδή 586 ευρώ, κοινώς οι του Δημοσίου τομέα λαμβάνουν κατά μέσο όρο 74% υψηλότερες συντάξεις έναντι αυτών του ιδιωτικού τομέα.

Ένα χάσμα που τον Ιούνιο του 2025 ήταν στα 567 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν στα 428 ευρώ



Σύμφωνα με τους ειδικούς τις διαφορές αυτές εξηγεί αρχικά το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ λιγότεροι οι συνταξιούχοι που βγαίνουν στη σύνταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας ή έστω κοντά στη 40ετία ασφάλισης.

Επιπλέον, κατά κανόνα, οι αμοιβές στο Δημόσιο είναι και υψηλότερες και «ασφαλέστερες» λόγω της μονιμότητας. Η …κινητικότητα του ιδιωτικού τομέα βλάπτει πολλές φορές το εισόδημα αφού μια αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος δεν συνοδεύεται πάντα και από καλύτερες απολαβές.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι πολλοί από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιλέγουν τις χαμηλότερες δυνατές εισφορές, που οδηγούν όμως και σε σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις.



Η μέση σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα (άθροισμα κύριας κι επικουρικής) παρουσιάζει μια αύξηση 1,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο καθώς αυξήθηκε από τα 1.178 ευρώ στα 1.197.

Αναλυτικά:

Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 977 ευρώ

Η μέση επικουρική γήρατος στα 221 ευρώ

Η μέση είσπραξη από μέρισμα γήρατος τοποθετείται στα 124 ευρώ

Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους (ποσοστό 57,32%) εξακολουθούν να εισπράττουν κάτω από 1000 ευρώ στην κύρια σύνταξη γήρατος. Μια σχέση πάντως που συνεχώς βελτιώνεται – έστω και με βραδύ ρυθμό - καθώς πλέον έχουν απελευθερωθεί οι αυξήσεις στις συντάξεις. Τον Δεκέμβριο του 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 60%-40%. Δεν παύει όμως το 15% περίπου των συνταξιούχων να εισπράττουν έως 500 ευρώ.



Στη χώρα μας στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι αριθμούσαν σε 2.532.354 αυξημένοι – συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων – κατά περίπου 7.000 σε σχέση με τον Φεβρουάριο

Πλέον από τα κρατικά ταμεία φεύγουν κάθε μήνα 2,79 δισ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων, αυξημένο κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Τα χρήματα αυτά «μοιράστηκαν» σε:

2.913.337 κύριες συντάξεις

1.403.534 επικουρικές

444.211 μερίσματα

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 32.380 αποδόσεις συντάξεων για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, χηρείας κτλ). Από αυτές :

16.488 αφορούσαν τον ΕΦΚΑ

1.493 είχαν να κάνουν με πρώην δημοσίους υπαλλήλους

344 για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ

8.977 για το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ)

4 για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας

1.526 ήταν απονομές μερισμάτων

Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία των συνταξιούχων:

Το 63,6% είναι άνω των 70 ετών και 1 στους 4 άνω των 80 ετών

Τις υψηλότερες συντάξεις εισπράττουν οι μεταξύ 61-65 ετών

