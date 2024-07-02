"Δεν φταίει μόνο η Taylor Swift" για τον υψηλό πληθωρισμό, λέει η Lagarde

Πόσο φταίει η διάσημη τραγουδίστρια Taylor Swift για τον υψηλό πληθωρισμό; Εν μέρει μόνο, σύμφωνα με την Christine Lagarde.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, δήλωσε την Τρίτη πως η περιοδεία "Eras Tour" της σταρ δεν είναι ο μόνος λόγος που ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την ευρωζώνη.

Όπως είπε η κα Lagarde, ότι ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε "επίμονος" τον περασμένο μήνα στο μπλοκ των 20 χωρών και συνέπεσε με το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της Taylor Swift, δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο καλλιτέχνη.

"Δεν είναι μόνο η Taylor Swift, ξέρετε," είπε η Λαγκάρντ στο CNBC. "Εχουν έρθει κι άλλοι καλλιτέχνες" είπε η κα Lagarde απαντώντας σε ερώτηση αν η περιοδεία της Swift ενίσχυσε τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, ένα στοιχείο που η ΕΚΤ παρακολουθεί πολύ στενά.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της περιοδείας της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία έγινε sold out, έχει συζητηθεί ιδιαίτερα και δη εν τω μέσω των ανησυχιών ότι οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη νικήσει στη μάχη που δίνουν κατά του πληθωρισμού.

Την περασμένη χρονιά, μετά την αύξηση των δαπανών σε ξενοδοχεία, πτήσεις και εστιατόρια που ήταν κοντά στις εμφανίσεις της Swift εμφανίστηκαν όροι όπως “Swiftflation” και “Swiftonomics”.

Ωστόσο, αύξηση στην καταναλωτική δαπάνη παρατηρήθηκε και σε άλλες περιοδείες, όπως του Bruce Springsteen, της Pink και του Sting.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Με βάση τις ανακοινώσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιούνιο, από 2,6% που ήταν τον Μάιο. Οι υπηρεσίες κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό (4,1%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, έναντι 2,6% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο) και την ενέργεια (0,2%, έναντι 0,3% τον Μάιο).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.