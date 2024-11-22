ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Κατασκευάζει τρία νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 100MW

Την κατασκευή τριών νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος περίπου 100MW, ξεκινάει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ελλάδα, καθώς προχωρά δυναμικά την οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠE για τον Όμιλο ΔΕΗ.

Τα νέα αιολικά πάρκα ξεκινούν να κατασκευάζονται στη Ροδόπη, τη Φωκίδα και την Αργολίδα με την προμήθεια 19 νέων ανεμογεννητριών του οίκου Nordex, τύπου Ν149/5.Χ.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η οποία αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, η ετήσια αναμενόμενη παραγωγή των τριών πάρκων θα ξεπερνά τις 280 GWh, αποτρέποντας την εκπομπή άνω των 142.000 τόνων CO2.

Δυναμική ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με στόχο τα 11,8GW το 2027

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας, τα οποία σήμερα έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 5,5GW.

Αυτή τη στιγμή, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει υπό κατασκευή ή έτοιμα προς έναρξη κατασκευής νέα έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 3,8 GW. Ανάμεσα στα μεγάλα έργα ΑΠΕ που κατασκευάζονται είναι και το φωτοβολταϊκό έργο-σταθμός ισχύος 550MW, χωροθετημένο εντός των παλαιών λιγνιτωρυχείων της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η έναρξη κατασκευής ενός νέου αιολικού πάρκου, εγκατεστημένης ισχύος 140 MW στην ανατολική Ρουμανία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκε σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, για την εξαγορά σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη.

Επίσης, πρόσφατα ανακοινώθηκε και η σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6MW, καθώς και την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη έως 1,7GW και την από κοινού ανάπτυξή του.

Τέλος, σημειώνεται πως η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ και επενδύει στη δύναμη της φύσης, μέσα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας. Πλέον των μεγάλων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που κατασκευάζει, η εταιρεία καινοτομεί στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα από έργα που καλύπτουν όλο το εύρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμο, ήλιο, νερό, γεωθερμία και βιομάζα).

