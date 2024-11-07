Ο κύριος δείκτης κερδοφορίας της BMW το τρίτο τρίμηνο του 2024, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, αναφέρει το Bloomberg.

Η πολυτελής μάρκα αυτοκινήτων αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την δαπανηρή ανάκληση 1,5 εκατ. αυτοκινήτων με τα σήματά τους για να επισκευασθεί το ελαττωματικό σύστημα πέδησης και η χαμηλή ζήτηση για τα μοντέλα της στην Κίνα.

Το περιθώριο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προ τόκων και φόρων μειώθηκε στο 2,3%. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 2024 για τουλάχιστον 6% και το χαμηλότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε σε πρωτοφανή επίπεδα το εμπόριο.

Η BMW αναθεώρησε τις οικονομικές της προοπτικές για το έτος τον Σεπτέμβριο, γιατί το ελαττωματικό σύστημα πέδησης, που της προμήθευσε η Continental AG, την ανάγκασε να ανακαλέσει 1,5 εκατομμύριο οχήματα με τα σήματά της σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να διορθώσει το ελαττωματικό σύστημα πέδησης και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την προσωρινή καθυστέρηση στις παραδόσεις εκατοντάδων χιλιάδων οχημάτων υψηλότερης τιμής.

Τα προβλήματα προστέθηκαν σε μια ήδη δύσκολη περίοδο, καθώς η παραπαίουσα ζήτηση στην Κίνα και την Ευρώπη έπληξε τις πωλήσεις και μείωσε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους.

Οι μετοχές της BMW υποχώρησαν έως και 6,7% στη Φρανκφούρτη, καθώς επηρεάστηκαν και από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, στην προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Οι μετοχές της BMW έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 30% φέτος, σε σχέση με πέρσι.

Στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά της BMW, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 30% τους τρεις τελευταίους μήνες έως τον Σεπτέμβριο, καθώς οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες των προϊόντων πολυτελείας και οι τοπικές αυτοκινητοβιομηχανίες πρόσφεραν λιγότερο ακριβές εναλλακτικές λύσεις. Η BMW και η Mercedes-Benz έχουν μείνει πίσω από την BYD Co., η οποία έχει διαθέσει μια σειρά πλήρως ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων στην αγορά.

Η BMW αναμένει ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων και το τρέχον τρίμηνο, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της BMW Walter Mertl. Πρόσθεσε ότι η ανάκληση των αυτοκινήτων για να διορθωθεί το ελαττωματικό σύστημα πέδησης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ζημίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο στην Κίνα.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 84% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα στα 476 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 36% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

