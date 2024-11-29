Έφτασε επιτέλους και φέτος η ώρα για τη Black Friday σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και ήδη πολλοί καταναλωτές έχουν επιλέξει ποια προϊόντα θα αγοράσουν σε οικονομικότερη τιμή τη συγκεκριμένη ημέρα.
Πρόσφατη έρευνα της Klarna (υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης) έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών (86,7%) προτίθεται να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της Black Friday.
Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2024 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, συμμετείχαν 1.000 Έλληνες καταναλωτές.
Τα τεχνολογικά είδη πρωταγωνιστούν στην Black Friday
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα τεχνολογικά προϊόντα παραμένουν η βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες καταναλωτές, με το 38,2% να δηλώνει ότι θα επενδύσει στη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τη φετινή Black Friday.
Ακολουθούν τα ρούχα και τα παπούτσια (33,7%), τα χριστουγεννιάτικα δώρα (22,1%), τα είδη σπιτιού (19,1%) και τα προϊόντα ομορφιάς (15,8%). Μόνο το 22,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει πρόθεση να κάνει αγορές κατά τη Black Friday, αλλά δεν γνώριζε τι θα ήθελε να αγοράσει.
Πόσα σκοπεύουν να ξοδέψουν οι Έλληνες καταναλωτές
Η πλειοψηφία των καταναλωτών (29,4%) σχεδιάζει να δαπανήσει από 101-250€, δείχνοντας μία ισορροπημένη προσέγγιση παρά τις οικονομικές πιέσεις, ενώ το 25,3% στοχεύει σε αγορές μεταξύ 51-100€. Το 18,9% σκοπεύει να δαπανήσει 251-500€ και το 8,9% 501-1.000€.
Λιγότεροι καταναλωτές προγραμματίζουν δαπάνες από 1.001-2.000€ (2%) ή ακόμα και πάνω από 2.000€ (1,2%). Τέλος, το 7,2% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα ξοδέψει λιγότερα από 50€. Η Black Friday παραμένει ένα σημαντικό καταναλωτικό ορόσημο, με τους Έλληνες να επενδύουν σημαντικά ποσά παρά την οικονομική πίεση.
Το online shopping κυριαρχεί στη Black Friday
Το 58,7% των καταναλωτών δηλώνει ότι αναζητά και αγοράζει προϊόντα online, ενισχύοντας τη στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, το 25% αναζητά προσφορές online, αλλά ολοκληρώνει τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα. Αντίθετα, μόλις το 12,7% παραμένει πιστό στις παραδοσιακές αγορές αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα.
Οι απόψεις των καταναλωτών για τη Black Friday
Οι αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για τη Black Friday αποκαλύπτουν μία ισορροπία μεταξύ προσδοκιών και επιφυλάξεων. Το 42,3% σχεδιάζει να συγκρίνει τις τιμές για να εξασφαλίσει πραγματικές εκπτώσεις, το 34,5% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, ενώ το 33,9% σκοπεύει να αγοράσει μόνο προϊόντα που θα αγόραζε ούτως ή άλλως, αλλά σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, το 20,5% θεωρεί τη Black Friday εξαιρετική ευκαιρία για προσφορές, το 19,7% αναμένει μεγάλες εκπτώσεις, ενώ ένα αξιοσημείωτο 19,5% δηλώνει ότι απέφυγε πρόσφατα αγορές, περιμένοντας τις χαμηλότερες τιμές της Black Friday.
Ωστόσο, οι καταναλωτές εμφανίζονται και επιφυλακτικοί: Το 32% αμφιβάλλει για τη γνησιότητα των εκπτώσεων, ενώ το 7,2% φοβάται ότι θα ξοδέψει περισσότερα από όσα σχεδίαζε.
«Η φετινή έρευνα της Klarna για τη Black Friday αποτυπώνει την αλλαγή στη νοοτροπία των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι επιδεικνύουν ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης των προσφορών και της προσοχής στο πόσα θα δαπανήσουν. Στην Klarna συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με ευέλικτες λύσεις πληρωμών, όπως οι άτοκες δόσεις, που εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη και ασφαλή αγοραστική εμπειρία και κατά τη Black Friday», δήλωσε ο Ηλίας Πίτσαβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα.
Συμβουλές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή για την Black Friday
Συμβουλές προς τους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων της Black Friday και της Cyber Monday, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.
Αναφέρουν τα εξής:
Πολλά καταστήματα εμφανίζουν μεγάλες εκπτώσεις, χωρίς να είναι πάντα πραγματικές. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος και σύγκριση των τιμών των προϊόντων πριν και κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Η εξέλιξη των τιμών σε βάθος χρόνου αρκετών μηνών μπορεί να γίνει εύκολα από τους καταναλωτές με τη χρήση σχετικών διαδικτυακών εργαλείων.
Καλό είναι η επιλογή καταστημάτων να γίνεται όχι μόνο με γνώμονα τις χαμηλές τιμές, αλλά επιπλέον με βάση την καλή φήμη και τη μακρόχρονη παρουσία τους στην αγορά. Οι θετικές εμπειρίες και κριτικές άλλων καταναλωτών αποτελούν, επίσης, μία παράμετρο που μπορεί να βοηθήσει στην τελική επιλογή.
Συνιστάται η αποφυγή συναλλαγών με ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να διαθέτουν παράλληλα φυσική έδρα και χωρίς να γνωστοποιούν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού τηλεφώνου), καθώς επίσης αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Η Black Friday και η Cyber Monday αποτελούν ευκαιρία για επιτήδειους, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους καταναλωτές με προτίμηση στις ηλεκτρονικές αγορές. Συνιστάται η επίσκεψη των καταναλωτών σε ασφαλείς ιστοσελίδες καταστημάτων, που ξεκινούν με "https" (με πιστοποιητικό SSL).
Καλό είναι να αποφεύγεται η αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμών πιστωτικών καρτών, σε ιστοσελίδες καταστημάτων με τις οποίες οι καταναλωτές δεν συναλλάσσονται συχνά, αλλά και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών κατά τη σύνδεση σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχικό κόστος ενός προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την προσθήκη επιπλέον χρεώσεων στο καλάθι αγορών, όπως εξόδων αποστολής, αντικαταβολής και ασφάλισης. Προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων ελέγχουμε πάντα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τη συνολική αξία κάθε αγοράς.
Οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω email αυξάνονται ραγδαία κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των καταναλωτών σε εμπορικές προσφορές που αποστέλλονται μέσω email από αγνώστους ή με πολύ ελκυστικές τιμές, καθώς μπορεί να αποτελούν παγίδες υποκλοπής (phising) ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων μέσω ανοίγματος κακόβουλων εξωτερικών συνδέσμων (links) ή συνημμένων αρχείων.
Κάθε εκπτωτικό γεγονός που υπόσχεται χαμηλές τιμές ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Προσπαθούμε πάντα να εστιάσουμε σε πραγματικές ανάγκες και σε αγορές που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, κάνοντας σωστό προγραμματισμό με βάση τον προϋπολογισμό μας.
