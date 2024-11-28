Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ενώ στη διάρκεια των συναλλαγών κινήθηκε με μικρές μεταβολές, χωρίς σαφή κατεύθυνση.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,83 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,01%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.410,41 μονάδες (+0,48%) και κατώτερη τιμή στις 1.400,40 μονάδες (-0,23%).
Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 1,73 δισ. ευρώ, καθώς πέρασαν τα πακέτα του deal της Τέρνα Ενεργειακής. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πώληση του 67% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Masdar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω του Χρηματιστηρίου πέρασαν πακέτα 83.357.830 τεμαχίων αξίας 1,667 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,30%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,51%), του ΟΛΠ (+1,79%), του ΔΑΑ (+1,34%) και της Τιτάν (+1,30%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,81%), της Eurobank (-1,28%), της ΔΕΗ (-1,19%) και της Aegean (-0,97%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τέρνα Ενεργειακή και η Alpha Bank διακινώντας 83.487.937 και 3.646.876 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 1,67 δισ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,80 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αλουμύλ +5,18% και Attica Bank +5,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -25,29% και Βιοτέρ -4,76%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,0000 +1,30%
ALPHA BANK: 1,4795 -0,70%
AEGEAN AIRLINES:9,6600 -0,97%
VIOHALCO: 5,2400 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:18,5800 +0,43%
ΔΑΑ:8,1500 +1,34%
ΔΕΗ: 11,5800 -1,19%
COCA COLA HBC:34,2000 -0,35%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7780 +0,79%
ΕΛΠΕ: 6,7500 +0,30%
ELVALHALCOR: 1,8380 -0,11%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,8100 +0,06%
ΕΥΔΑΠ: 5,8100 +0,35%
EUROBANK: 2,0100 -1,28%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 -1,81%
MOTOR OIL: 19,6300 +2,51%
JUMBO: 24,8800 +0,16%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,1000 -0,51%
ΟΛΠ:31,3000 +1,79%
ΟΠΑΠ: 15,6600 -0,82%
ΟΤΕ: 15,0300 +0,60%
AUTOHELLAS:10,4400 +0,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4920 -0,23%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +0,19%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8600 +0,30%
- Η Masdar αποκτά την TΕΡΝΑ Ενεργειακή - Η μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Ο Μηνάς Δήμος υποψήφιος με τον συνδυασμό «Άλμα Μπροστά» στις εκλογές του ΕΒΕΑ, τομέας Μεταποίησης
- Λαγκάρντ προς ΕΕ: Μην προχωρήσετε σε αντίποινα στους δασμούς Τραμπ, ένας εμπορικός πόλεμος θα είναι καταστροφικός
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.