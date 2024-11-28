Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ενώ στη διάρκεια των συναλλαγών κινήθηκε με μικρές μεταβολές, χωρίς σαφή κατεύθυνση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,83 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.410,41 μονάδες (+0,48%) και κατώτερη τιμή στις 1.400,40 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 1,73 δισ. ευρώ, καθώς πέρασαν τα πακέτα του deal της Τέρνα Ενεργειακής. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πώληση του 67% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Masdar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω του Χρηματιστηρίου πέρασαν πακέτα 83.357.830 τεμαχίων αξίας 1,667 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,51%), του ΟΛΠ (+1,79%), του ΔΑΑ (+1,34%) και της Τιτάν (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,81%), της Eurobank (-1,28%), της ΔΕΗ (-1,19%) και της Aegean (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τέρνα Ενεργειακή και η Alpha Bank διακινώντας 83.487.937 και 3.646.876 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 1,67 δισ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,80 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αλουμύλ +5,18% και Attica Bank +5,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -25,29% και Βιοτέρ -4,76%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,0000 +1,30%

ALPHA BANK: 1,4795 -0,70%

AEGEAN AIRLINES:9,6600 -0,97%

VIOHALCO: 5,2400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:18,5800 +0,43%

ΔΑΑ:8,1500 +1,34%

ΔΕΗ: 11,5800 -1,19%

COCA COLA HBC:34,2000 -0,35%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7780 +0,79%

ΕΛΠΕ: 6,7500 +0,30%

ELVALHALCOR: 1,8380 -0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8100 +0,06%

ΕΥΔΑΠ: 5,8100 +0,35%

EUROBANK: 2,0100 -1,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 -1,81%

MOTOR OIL: 19,6300 +2,51%

JUMBO: 24,8800 +0,16%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,1000 -0,51%

ΟΛΠ:31,3000 +1,79%

ΟΠΑΠ: 15,6600 -0,82%

ΟΤΕ: 15,0300 +0,60%

AUTOHELLAS:10,4400 +0,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4920 -0,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +0,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8600 +0,30%

