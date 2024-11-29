Black Friday: Μύθοι και αλήθειες για την ημέρα των μεγάλων (;) προσφορών

Σήμερα, Παρασκευή 29/11, είναι στην αγορά η Black Friday και ευκαιρία για τους καταναλωτές να ψωνίσουν σε χαμηλότερες τιμές, αν και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ συστήνει να μην δελεαζόμαστε από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές και να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ώστε να μην πέσουμε θύματα απάτης.

Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα προϊόν τη Μαύρη Παρασκευή, αξίζει να κάνετε κάποια έρευνα σύγκρισης τιμών εκ των προτέρων για να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη προσφορά καθώς ένας βασικός «μύθος» της ημέρας είναι ότι οι τιμές είναι πάντα οι χαμηλότερες την Black Friday.

Ας δούμε τι ΔΕΝ ισχύει για την Black Friday

Μύθος 1: Η Black Friday πήρε το όνομά της από μια κατάρρευση του χρηματιστηρίου

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ιστορία της Μαύρης Παρασκευής συνδέεται με ένα κραχ στο χρηματιστήριο , καθώς το μαύρο χρώμα συνδέεται με σκοτεινές μέρες στις χρηματαγορές.

Για παράδειγμα:

Η Μαύρη Τρίτη σηματοδότησε το κραχ της Wall Street το 1929 που προκάλεσε τη Μεγάλη Ύφεση.

Η Μαύρη Δευτέρα αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο κραχ του χρηματιστηρίου το 1987.

Η Μαύρη Τετάρτη είδε την κατάρρευση της αξίας της βρετανικής λίρας στερλίνας το 1992.

Αντίθετα, η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου Black Friday περιέγραψε ένα κραχ στην αγορά χρυσού των ΗΠΑ το 1869 , αλλά αυτό δεν σχετίζεται με την σημερινή ημέρα.

Μύθος 2: Οι έμποροι λιανικής βλέπουν πάντα τα μεγαλύτερα κέρδη τους

Ενώ η Black Friday είναι γνωστή για την τόνωση των λιανικών πωλήσεων, δεν εγγυάται κέρδη ρεκόρ για όλες τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ΒΗΜΑ, oι μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρονται μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια και η άνοδος των ηλεκτρονικών αγορών και άλλων εκδηλώσεων πωλήσεων όπως η Cyber ​​Monday έχει μειώσει τον αντίκτυπο της Black Friday.

Οι έμποροι λιανικής στοχεύουν σε όγκο πωλήσεων και όχι υψηλά περιθώρια.

Μύθος 3: Η Black Friday είναι η μεγαλύτερη ημέρα αγορών

Αυτό δεν είναι τόσο μύθος όσο μία μεταβλητή μέτρηση. Ενώ σε κάποιες χρονιές μπορεί πράγματι να είναι η μεγαλύτερη μέρα για ψώνια, σε άλλες χάνει αυτόν τον τίτλο από τη Δευτέρα που ακολουθεί γνωστή ως Cyber ​​Monday – ή Super Saturday, που είναι το τελευταίο Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα και συχνά φέρνει τις περισσότερες πωλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Το 2023, οι πωλήσεις της Cyber ​​Monday απέφεραν ρεκόρ 12,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διαδικτυακές πωλήσεις, ξεπερνώντας τα 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια της Black Friday, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Μύθος 4: Η Black Friday συμβαίνει μόνο στις ΗΠΑ

Καθώς η προέλευσή της είναι από τις ΗΠΑ, παραδοσιακά συνδεδεμένη με την εθνική γιορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών τον Νοέμβριο, θεωρείται ότι περιορίζεται εκεί. Ωστόσο, έχει επεκταθεί σε άλλες χώρες με τα χρόνια, καθώς οι λιανοπωλητές στοχεύουν να επωφεληθούν από την επιτυχία του.

Τώρα, περισσότερες από 100 χώρες έχουν μια μορφή εκπτώσεων Black Friday.

Μύθος 5: Οι τιμές είναι πάντα οι χαμηλότερες την Black Friday

Ενώ η Black Friday είναι γνωστή για τις μεγάλες εκπτώσεις της, ορισμένα από τα είδη που είναι προς πώληση ενδέχεται να πωληθούν σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Black Friday έχει γίνει αμφιλεγόμενη είναι ότι ορισμένοι έμποροι λιανικής παραπλανούν τους καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές των ειδών ενόψει της Black Friday, ώστε να μπορούν να ισχυρίζονται ότι τα πωλούν σε χαμηλότερη τιμή την ίδια ημέρα, παρόλο που ήταν στην πραγματικότητα φθηνότερα νωρίτερα μέσα στο έτος.

Πηγή: skai.gr

